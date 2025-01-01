医療ワークフロービデオジェネレーター：効率を向上
AIアバターを使用して、患者教育とスタッフトレーニングを効率化し、明確で魅力的なコミュニケーションを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい医療スタッフを対象に、電子健康記録（EHR）の入力における効率的なワークフローを詳述する90秒の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、画面録画を用いた説明と、活気のある情報豊かなサウンドトラックを組み合わせ、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して視聴者をシステムに案内し、ワークフロービデオの文脈で初期スタッフトレーニングビデオの体験を向上させます。
既存のクリニックスタッフ向けに、効率を向上させるための改訂された患者受付プロセスを説明する45秒の簡潔な説明ビデオを開発してください。ビジュアルアプローチは現代的でダイナミックなもので、クイックカット、アニメーショングラフィックス、明確なテキストオーバーレイを特徴とし、HeyGenの多様なビデオテンプレートとシーンを使用して、重要なクリニックワークフロービデオの作成を効率化します。
地域の潜在的な新しい患者を対象に、新しい専門医療サービスの利点を強調する30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビデオは、前向きでプロフェッショナルなビジュアルトーンを持ち、ポジティブな推薦と親しみやすく明確なAIスポークスパーソンを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡潔なスクリプトからシームレスに作成され、AIビデオジェネレーターの力を体現し、説得力のある医療ビデオで幅広い視聴者にリーチします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な患者教育ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、医療専門家が明確で魅力的な患者教育ビデオを効率的に制作するのを支援します。AI生成のアバターと音声を活用して、患者の理解を向上させる魅力的なコンテンツを作成します。
HeyGenを使ってどのような医療ワークフロービデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、スタッフトレーニング、臨床手順の説明、コンプライアンス研修モジュールなど、多様な医療ワークフロービデオを簡単に作成できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIスポークスパーソンを活用して、コンテンツ作成を効率化します。
HeyGenはどのようにして医療専門家向けのビデオ作成を容易にしますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するテキストからビデオへの機能を使用して、医療専門家向けのビデオ制作を簡素化します。メディアライブラリ、カスタマイズ可能なシーン、ブランディングコントロールを提供し、複雑な編集スキルなしで魅力的な医療ビデオを効率的に作成します。
HeyGenは多様な視聴者向けの医療ビデオ作成をサポートできますか？
はい、HeyGenはAI字幕とAI翻訳などの機能を通じて、多様な視聴者向けの医療ビデオ作成を可能にします。これにより、教育ビデオや患者コミュニケーションが幅広い多言語の患者層にアクセスしやすく、理解しやすくなります。