AI医療ビデオジェネレーターで魅力的なコンテンツを作成
スクリプトからの高度なテキストからビデオへの機能を使用して、医療およびヘルスケアビデオを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般患者とその家族を安心させることを目的とした、定期健診の利点を説明する45秒の教育ビデオを作成します。清潔で落ち着いたビジュアル美学とサポート的な声のナレーションを使用し、HeyGenの音声生成機能を活用して複雑な医療情報をわかりやすく伝え、理解と信頼を高めます。
医療専門家や技術に精通した消費者向けに特化した革新的な医療機器の60秒の製品広告を制作し、その特徴を洗練されたモダンなビジュアルデザインと権威ある自信に満ちた音声トーンで紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを組み込んで、プロフェッショナルで洗練された外観を迅速に確立し、このデバイスが医療マーケティングをどのように再定義するかを強調します。
新しい医療スタッフのオンボーディング用に、重要なコンプライアンス手順に焦点を当てた90秒の簡潔なビデオを設計し、魅力的で指導的なビジュアルスタイルとプロフェッショナルでありながら励ましのある音声で提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部トレーニングプラットフォームに最適化されたビデオを作成し、内部コミュニケーションのための医療ビデオジェネレーターを効果的に利用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように医療ビデオ制作を強化できますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターを使用して、医療機関が高品質のビデオを効率的に作成できるようにします。プロフェッショナルな医療テンプレートと豊富なカスタマイズオプションを活用して、マーケティング、患者教育、トレーニングのための魅力的なコンテンツを制作します。
HeyGenで医療ビデオに利用できるAIアバターの種類は？
HeyGenは、医療ビデオ制作のために設計された多様なリアルなAIアバターと医療キャラクターを提供しています。自分の画像から話す写真アバターを作成することもでき、患者教育やクリニックのプロモーションにおいて個別で親しみやすいコンテンツを確保します。
HeyGenは医療トレーニングとマーケティングのためのテキストからビデオへの機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を提供しており、スクリプトを魅力的な医療トレーニングビデオやヘルスケアマーケティングコンテンツに変換できます。AI音声を活用し、ブランド要素を統合して、洗練されたプロフェッショナルな出力を実現します。
HeyGenは特定の医療ブランド要素に合わせてビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、特定の医療ブランド要素に合わせて広範なカスタマイズを可能にします。ロゴやブランドカラーを組み込み、洗練されたスタイルとモーションプリセットを利用して、マーケティングやクリニックのプロモーションのために一貫してプロフェッショナルなイメージを反映するビデオを作成できます。