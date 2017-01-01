医療研修ビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコンテンツを作成

AIアバターを活用して、コンプライアンスと患者教育のための魅力的な医療研修ビデオを簡単に制作。

病院やクリニックの新しい医療スタッフ向けに、重要な初期情報に慣れ親しむための90秒のオンボーディングビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルはプロフェッショナルでありながら親しみやすく、AIアバターによる明瞭な音声と安心感のあるトーンで、友好的な第一印象を与えるようにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療手術の準備をしている個人やその家族を対象にした60秒の患者教育ビデオを開発してください。複雑な医療内容を明確にすることに焦点を当て、落ち着いた情報提供スタイルの視覚効果と、スクリプトから直接生成された優しい共感的なナレーションを組み合わせてください。
サンプルプロンプト2
既存の医療専門家向けに、学習と開発に関する新しい規制を扱う2分間のコンプライアンス研修更新ビデオを制作してください。このビデオは、注意を引くために少しアニメーション化された視覚効果を利用し、明確で権威あるナレーションを組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速に開発してください。
サンプルプロンプト3
新しい医療機器の正確な使用法や重要な人事研修の更新に関する45秒のマイクロラーニングモジュールを設計してください。視覚スタイルは直接的で簡潔、視覚的に駆動され、正確で指示的な声を特徴とし、明確な字幕/キャプションを含めることでアクセスしやすく、迅速に理解できるようにしてください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

医療研修ビデオジェネレーターの使い方

複雑な医療情報を迅速かつ効率的に魅力的で製品に正確な研修ビデオに変換し、学習と開発を強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
研修コンテンツを入力または貼り付けて開始します。プラットフォームは、テキストからビデオへの高度な技術を活用して、ダイナミックなビデオに変換し、物語の基盤を構築します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。広範なメディアライブラリから関連するストックメディア、画像、ビデオクリップを追加して、ビデオをさらに強化します。
3
Step 3
カスタマイズとローカライズ
統合されたブランドコントロール機能を使用して、ブランドの特定の色とロゴを適用します。カスタマイズ可能な字幕で明確さを高め、多様な音声オプションを選択してローカライズし、すべての研修生がコンテンツを理解できるようにします。
4
Step 4
生成と共有
完成した研修ビデオを確認し、最終調整を行います。満足したら、学習と開発の取り組みのために安全に配信できるよう、あらゆるプラットフォームに適した複数のフォーマットで高品質のビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

研修のグローバルな拡大

テキストからビデオへの機能を使用してスケーラブルな医療研修ビデオを生成し、世界中の学習者に効率的にリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのように医療研修ビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、魅力的な医療研修ビデオの制作を簡素化するために設計された直感的なAIビデオ作成プラットフォームです。使いやすいプラットフォームを使用して、高度な編集スキルがなくても高品質のコンテンツを生成でき、医療教育の研修効果を大幅に向上させます。

HeyGenは医療教育のためのAIアバターとリアルなボイスオーバーをサポートしていますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを活用して、プロフェッショナルで魅力的な医療教育コンテンツを作成します。この機能は、インパクトのある患者教育やコンプライアンス研修ビデオを開発するのに理想的です。

HeyGenは大規模な医療機関にとって効果的なAIビデオ作成プラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenはスケーラブルなAIビデオ作成プラットフォームであり、大規模な医療機関が効率的に研修の範囲を拡大するのに最適です。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供し、LMS統合をサポートすることで、病院やクリニック内の多くのチームや部門向けに多様な研修ビデオの作成を効率化します。

HeyGenは複雑な医療テキストを魅力的な医療研修ビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能は、複雑な医療コンテンツを明確で魅力的な医療研修ビデオに変換できます。視覚スタイルをカスタマイズし、ブランドコントロールを組み込み、自動字幕/キャプションを追加して、複雑な医療コンテンツを効果的に明確化できます。