Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

新しい「ヘルシーハビット」ウェルネスイニシアチブの利点を紹介する、見込み参加者をターゲットにした30秒のビデオプロモーションを開発してください。視覚と音声のスタイルはダイナミックでインスパイアリングなもので、元気づける音楽とエネルギッシュなビジュアルを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速な作成と明確なナレーション生成を行います。
地域のクリニックが提供する包括的なサービスについて、新しい患者や地域住民に情報を提供する60秒のプロフェッショナルな医療概要ビデオを制作してください。情報提供と歓迎の視覚スタイルを維持し、心地よいバックグラウンドトラックを使用して、AIアバターを効果的に活用し、プレゼンテーション全体で一貫したブランド管理を確保します。
ソーシャルメディアユーザー向けに、人気のある健康神話を解明する15秒の医療コンテンツビデオをデザインしてください。インフォグラフィックスタイルのビジュアルと直接的なナレーションを使用したこの短くインパクトのあるビデオは、字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを高め、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されるべきです。
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

医療概要ビデオメーカーの使い方

AIを活用して、スクリプトから最終エクスポートまで、プロフェッショナルで魅力的な医療概要ビデオを簡単に作成し、オーディエンスに情報を提供し教育します。

Step 1
スクリプトからビデオを作成
医療概要のスクリプトを貼り付けることから始め、テキストから動画へのスクリプト機能が瞬時に予備ビデオドラフトに変換し、時間と労力を節約します。
Step 2
AIアバターとスタイルを選択
メッセージを効果的に伝えるために、多様なAIアバターから選択します。ブランドの色とロゴを適用して、ビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。
Step 3
視覚要素とナレーションを追加
eラーニングコンテンツのメッセージを強化するために、ライブラリから適切なメディアを取り入れます。ナレーション生成を活用して、複雑な医療情報を効果的に伝える明確でプロフェッショナルなナレーションを提供します。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比をリサイズし、医療概要ビデオを完成させます。高解像度でビデオをエクスポートし、患者教育やソーシャルメディアでの共有に備えます。

使用例

医療トレーニングのエンゲージメントを向上

ダイナミックなAI生成ビデオとアニメーションコンテンツを活用して、医療トレーニングプログラムにおける学習者の参加と知識の保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療ビデオや解説ビデオの作成を向上させることができますか？

HeyGenは、医療専門家が高品質の医療ビデオや解説ビデオを簡単に制作できるようにします。AIビデオメーカーの機能を活用することで、複雑な医療コンテンツを視覚的に魅力的で理解しやすい形式に変換し、患者教育や公衆衛生メッセージに最適です。

HeyGenのAIアバターは、医療概要ビデオの開発においてどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、医療概要ビデオにプロフェッショナルで親しみやすい存在感を提供します。これらのデジタルプレゼンターは、ダイナミックな視覚ストーリーテリングを可能にし、医療コンテンツを明確かつ記憶に残る形で伝え、ライブアクターを必要とせずにエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは健康とウェルネスのコミュニケーションのためのアニメーションビデオ作成に最適な理由は何ですか？

HeyGenは、直感的なツールと多様なビデオテンプレートを通じて、健康とウェルネスのためのプロフェッショナルなアニメーションビデオの制作を簡素化します。そのビデオ作成プラットフォームは、スクリプトからの迅速なテキストから動画への生成を可能にし、すべてのコミュニケーションにおいて一貫したビジュアルアイデンティティを維持するためのブランド管理を含んでいます。

HeyGenは効果的な患者教育とeラーニングコンテンツの作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、効果的な患者教育とeラーニングコンテンツの作成をサポートするように設計されています。AIアバター、スクリプトからのテキストから動画への生成、アスペクト比のリサイズなどの機能を活用して、さまざまな医療学習シナリオに適した多用途でプロフェッショナルなビデオを制作できます。