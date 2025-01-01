AI医療概要ビデオジェネレーターによる患者教育
高度なAIアバターを活用して、プロフェッショナルな医療マーケティングビデオと患者理解コンテンツを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい患者を医療施設に引き付けるための30秒のプロモーションビデオを開発し、その独自の強みと思いやりのあるケアを紹介します。このビデオは、施設とスタッフの明るく歓迎的なビジュアルを特徴とし、元気なバックグラウンドミュージックと明確なナラティブを伴い、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してメッセージを迅速に伝えます。
医療専門家や潜在的な購入者向けに設計された60秒の医療説明ビデオを想像し、最先端の医療機器の特徴と利点を詳細に説明します。ビジュアルの美学は正確でハイテクであり、詳細な製品ショットと情報豊富なテキストオーバーレイを組み込み、信頼性とエンゲージメントを高めるために明確なAIアバターがプレゼンテーションを行うことが、HeyGenのコア機能です。
新しい医療スタッフ向けに、クリニック環境での重要なコンプライアンスと安全プロトコルに焦点を当てた90秒のトレーニングビデオを制作します。ビデオはプロフェッショナルで指導的なビジュアルスタイルを採用し、明確なステップバイステップのデモンストレーションと落ち着いた権威あるナレーションを備え、すべての研修生が理解できるようにHeyGenの統合字幕/キャプションでサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして医療概要ビデオと患者教育コンテンツの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、医療機関がプロフェッショナルな医療概要ビデオや魅力的な患者教育ビデオを迅速に制作できるようにします。HeyGenを使用することで、複雑な医療情報を明確で魅力的なビデオコンテンツに変換し、広範な制作努力を必要とせずにプロセスを簡素化します。
HeyGenは医療説明ビデオを迅速に制作するためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや効率的なテキストからビデオへの機能を活用し、医療説明ビデオの制作を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、自然なボイスオーバーとAIビデオ編集の提案を含む動的なビデオコンテンツを生成し、トレーニングビデオや教育ビデオの制作時間と複雑さを大幅に削減します。
HeyGenは医療機関がマーケティングやトレーニングビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは医療機関に強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、カスタムカラー、一貫した美学をすべての医療マーケティングやトレーニングビデオに統合することができます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと動的なグラフィックを利用することで、クリニックのプロモーションから患者のオンボーディングウォークスルーまで、すべてのビデオがブランドのプロフェッショナルなアイデンティティを反映します。
HeyGenはアクセス可能で安全な医療ビデオコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションや多言語ローカリゼーションなどの機能を通じて、アクセス可能な医療ビデオコンテンツの作成をサポートし、多様なオーディエンスにメッセージを届け、患者の理解を向上させます。安全なコンテンツ作成環境を確保しながら、HeyGenは規制要件を満たすために重要なコンプライアンス対応の保護を提供します。