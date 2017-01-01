シームレスなオンボーディングのための医療オリエンテーションビデオジェネレーター
AIアバターを使用して患者教育と効率的なコンプライアンス研修のための魅力的なオンボーディングビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
患者とその家族を対象にした一般的な手順を説明する45秒の患者教育ビデオを開発します。ビデオは情報的で安心感のあるビジュアルスタイルを持ち、シンプルなアニメーションと穏やかな背景音楽を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、医療情報を理解しやすいナレーションに変換します。
医療マーケター向けに新しいサービスを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成します。さまざまなプラットフォームでスケールしてビデオを作成するために設計されています。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的、アップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ生成を実現します。
医療専門家向けの90秒の内部コミュニケーションビデオを制作し、新しいコンプライアンスの更新を発表します。このAIビデオジェネレーターの制作は、権威ある直接的なビジュアルスタイルと明確でフォーマルなナレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションによるアクセシビリティと多言語サポートのためのボイスオーバー生成で強化されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な患者教育ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、医療専門家が魅力的な患者教育ビデオを簡単に作成できるようにします。テキスト-to-ビデオ技術とカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、複雑な情報を明確でアニメーション化されたビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用して医療コミュニケーションを強化します。
HeyGenはプロフェッショナルな医療オリエンテーションビデオをスケールで制作できますか？
もちろんです。HeyGenは強力な医療オリエンテーションビデオジェネレーターであり、プロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作することができます。AIを活用したプラットフォームを利用して、高品質なオンボーディングビデオやコンプライアンス研修資料を一貫したブランドで生成し、医療教育の取り組みをスムーズに拡大します。
HeyGenで作成された医療ビデオのブランド管理はどのように行われますか？
HeyGenは、医療ビデオが組織のアイデンティティに完全に一致するようにするための強力なブランド管理機能を提供します。ロゴ、ブランドカラー、カスタマイズされたビデオテンプレートを簡単に組み込んで、すべてのコミュニケーションでプロフェッショナルで認識しやすい存在感を維持します。
医療教育にHeyGenのテキスト-to-ビデオ技術を使用する利点は何ですか？
HeyGenの革新的なテキスト-to-ビデオ技術は、医療教育コンテンツの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、AIビデオジェネレーターがリアルなAIアバターとボイスオーバーを備えたダイナミックなビデオを作成し、医療教育の制作時間とコストを大幅に削減します。