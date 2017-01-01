医療オンボーディングビデオメーカー：シームレスなトレーニングのためのAI

AIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、新入社員の定着率を向上させ、一貫したコミュニケーションを確保します。

新しい医療施設に参加する医療専門家向けに、90秒の歓迎と情報提供を目的としたビデオを作成し、重要な部門の紹介と主要な運用手順に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、視聴者を案内するフレンドリーなAIアバターを使用し、スクリプトから直接生成された明確で安心感のあるナレーションを伴い、すべてのオンボーディングビデオで一貫したトーンとメッセージを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい遠隔医療プラットフォームの患者オンボーディングを効率化するための60秒の指導ビデオを開発し、予約のスケジュール方法とバーチャル相談へのアクセス方法を明確に説明します。ビジュアルスタイルはユーザーフレンドリーで、画面上のデモンストレーションを含み、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、すべての重要なステップが効果的に伝えられるように正確なテキストからビデオへのスクリプトで駆動されます。
サンプルプロンプト2
経験豊富な医療スタッフ向けに、新しい診断用画像機器のセットアップと初期操作を詳細に説明する2分間の技術トレーニングビデオを設計します。ビジュアルアプローチは非常に詳細で、複雑なコンポーネントを示すためにメディアライブラリから関連するストック映像を統合し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して一貫した教育的な流れとビジュアルアイデンティティを維持します。
サンプルプロンプト3
すべての医療従事者向けに、重要なデータセキュリティプロトコルとプライバシー規制を簡潔にまとめた45秒のコンプライアンス研修ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは権威あるが魅力的で、プロフェッショナルなAIアバターを使用して重要なメッセージを伝え、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームや画面に合わせてアスペクト比の調整とエクスポートが可能です。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療オンボーディングビデオメーカーの使い方

医療専門家や患者向けの魅力的で情報豊富なオンボーディングビデオを簡単に作成し、AIでプロセスを効率化します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
高度なテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトを魅力的なビデオに変換するか、医療向けにデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。これにより、オンボーディングコンテンツの基盤が迅速に確立されます。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
多様なリアルなAIアバターから選択してコンテンツを提示します。自然なAIナレーションを追加してプロフェッショナリズムとエンゲージメントを高め、複雑な情報を視聴者にとって理解しやすくします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
組織のブランド要素を統合して一貫性を保ち、信頼を強化します。ロゴ、色、その他のブランド管理を適用して、すべてのビデオがプロフェッショナルなイメージを反映するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、配信の準備をします。アスペクト比の調整とエクスポートを利用して、あらゆるプラットフォームに合わせてコンテンツをカスタマイズし、高品質のオンボーディングビデオを視聴者に届けます。

使用例

オンボーディングのエンゲージメントと定着率を向上

ダイナミックでAI駆動のオンボーディングビデオで、新しい医療従業員や患者のエンゲージメントを高め、知識の定着率を向上させます。

よくある質問

HeyGenは技術的なオンボーディングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、スクリプトを直接魅力的なビデオに変換して従業員のオンボーディングや技術トレーニングを行います。テキストからビデオへの機能とカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、高品質の指導ビデオを効率的に制作し、オンボーディングプロセスを効率化します。

HeyGenは個別化されたビデオコンテンツのためにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキストからビデオへの技術を活用して、非常に個別化されたビデオを作成します。AIナレーションがスクリプトを生き生きとさせ、特定のオーディエンスに合わせたユニークなコンテンツを生成し、エンゲージメントと定着率を向上させます。

HeyGenは技術的なビデオ制作とアクセシビリティのために堅牢な機能を提供しますか？

はい、HeyGenは技術的なビデオ制作のための包括的な機能を提供しており、自動字幕生成や多様なAIナレーションを含みます。また、広範なメディアライブラリを活用し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、コンテンツがアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証します。

HeyGenのビデオ作成プラットフォームでチームはどのように安全にコラボレーションし、ブランドを維持できますか？

HeyGenのビデオ作成プラットフォームはシームレスなチームコラボレーションを促進し、複数のユーザーが効率的にプロジェクトに貢献できるようにします。統合されたブランド管理機能により、チームはロゴや色を一貫して適用し、すべてのビデオがブランドガイドラインに安全に準拠することを保証します。