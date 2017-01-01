新しい医療施設に参加する医療専門家向けに、90秒の歓迎と情報提供を目的としたビデオを作成し、重要な部門の紹介と主要な運用手順に焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、視聴者を案内するフレンドリーなAIアバターを使用し、スクリプトから直接生成された明確で安心感のあるナレーションを伴い、すべてのオンボーディングビデオで一貫したトーンとメッセージを確保します。

