医療改善のためのAI駆動ビデオ作成プラットフォーム

医療専門家のための患者旅路マッピングを効率化。スクリプトからのテキストを使用してダイナミックなビデオを簡単に作成。

214/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑な医療手順に関する「内部トレーニング」のために、臨床スタッフと新しい医療従事者を対象とした60秒のアニメーション説明ビデオを開発してください。ビジュアルは魅力的で教育的であり、フレンドリーでありながら権威あるAIアバターが各ステップを明確に説明し、明確で自信に満ちたナレーションをサポートし、「医療教育」を強調します。HeyGenの「AIアバター」を活用して、一貫性のあるプロフェッショナルなコンテンツを提供してください。
サンプルプロンプト2
部門長とチームリーダー向けに、彼らの医療施設内での新しい運用プロセスを紹介し視覚化するための30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、プロセスフローを示すクイックカットを使用し、重要なステップには太字のテキストオーバーレイを使用し、アップビートなインストゥルメンタルトラックに「字幕/キャプション」を付けて普遍的な理解を促進します。この「ダイナミックビデオ」アプローチは、効果的な医療改善マッピングのためのコミュニケーションを簡素化します。
サンプルプロンプト3
潜在的な病院パートナーと医療投資家向けに、患者ケアの成功事例を紹介する45秒のインスパイアリングなナラティブビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、実世界のストック映像と微妙なアニメーションオーバーレイを組み合わせて患者の成果を強調し、力強くプロフェッショナルなナレーションで語られます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、視覚的ストーリーテリングを通じて強力なメッセージを伝えてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療改善マッピングビデオメーカーの仕組み

複雑な医療改善マップを明確で魅力的なビデオに変換し、ステークホルダーを教育し情報を提供し、患者の旅路と内部トレーニングプロセスを簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトからのテキストを活用して、医療改善マッピングのナラティブをビデオに簡単に変換し、ダイナミックなコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを追加
多様なAIアバターから選択して情報を提示し、高品質のAIボイスオーバーで補完することで、明確で魅力的なコミュニケーションを確保します。
3
Step 3
カスタムブランディングとビジュアルを適用
医療用に特化したテンプレートとシーンを使用してビデオをパーソナライズし、ブランドの色やロゴを組み込んで、組織のビジュアルアイデンティティに合わせます。
4
Step 4
インサイトをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆるプラットフォームに最適化された医療改善ビデオを生成し、広範な共有と理解の向上を可能にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

患者旅路の改善を視覚化

.

成功した患者旅路マッピングと医療改善を示すダイナミックなビデオを作成し、より良い患者の成果を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を強化しますか？

HeyGenはAI駆動のビデオ作成プラットフォームとして、ユーザーがテキストをダイナミックなビデオに簡単に変換できるようにします。豊富なテンプレートとシーンのライブラリ、AIアバター、高品質のAIボイスオーバーを組み合わせることで、複雑な編集なしに魅力的なビジュアルストーリーテリングと本当に引き込まれるビデオの作成を可能にします。

HeyGenのAIアバターは多様なビデオコンテンツに対してどのように効果的ですか？

HeyGenのAIアバターは、アニメーションビデオのバーチャルプレゼンターとして一貫性のあるプロフェッショナルなナラティブを提供するように設計されています。これらのAI駆動のアニメーションツールはビデオ制作を効率化し、高品質のAIボイスオーバーと組み合わせることで、従来のプロフェッショナルな声優の必要性を排除します。

HeyGenのビデオはさまざまなプラットフォームやブランディングのニーズに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなプラットフォームやブランディングの要件に合わせた包括的なカスタマイズを可能にします。ユーザーはアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ソーシャルメディアチャンネルや内部トレーニングに最適化されたダイナミックビデオを作成し、字幕/キャプションを追加し、ロゴや特定の色などの強力なブランディングコントロールを適用できます。

HeyGenは指導用コンテンツや説明ビデオの生成に適していますか？

はい、HeyGenは高品質の指導用コンテンツや魅力的な説明ビデオを効率的に生成するビデオメーカーとして優れています。高度なテキストからビデオへの機能とカスタマイズ可能な医療テンプレート、メディアライブラリを組み合わせることで、内部トレーニング、医療教育、または患者旅路の説明のための魅力的なビデオの作成プロセスを簡素化します。