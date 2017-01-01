ヘルスケア説明動画ジェネレーター: AI駆動で簡単

複雑な医療トピックを明確な患者教育動画に簡略化します。私たちのテキストからビデオへの機能は、魅力的なヘルスケアマーケティングコンテンツを迅速に作成するのに役立ちます。

新しい患者向けに、一般的な医療手順を理解するのを助けるために、温かく親しみやすいビジュアルスタイルとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した落ち着いたナレーションで、45秒のアニメーション説明動画を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な投資家をターゲットにしたヘルスケアマーケティングのための魅力的な30秒の動画を制作し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用したプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルで新しいクリニックの革新的なサービスを紹介し、心を高揚させる音楽トラックで補完します。
サンプルプロンプト2
新しい安全プロトコルに関する医療スタッフ向けの60秒のトレーニングビデオを開発し、情報豊かで直接的なビジュアルスタイルでAIアバターをプレゼンターとして使用し、一貫したメッセージを確保し、HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用します。
サンプルプロンプト3
一般の人々に向けたクイック健康ヒントを提供する15秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を生成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、画面上のテキストが目立ち、陽気なナレーションが特徴の非常に魅力的なビジュアルスタイルを使用して簡単に作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘルスケア説明動画ジェネレーターの使い方

AIを使って複雑な医療情報を明確で魅力的なビジュアルに変換し、患者教育とマーケティングのための魅力的なヘルスケア説明動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
ヘルスケアスクリプトを入力して、瞬時に動画シーンを生成します。私たちのプラットフォームは高度なテキストからビデオへの機能を使用して、コンテンツを解釈し、説明動画の基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
プロフェッショナルで共感を持って医療情報を伝えることができる多様なAIアバターから選択します。ブランドや特定の患者層に合わせて外見をカスタマイズします。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
高品質なボイスオーバー生成でメッセージを強化します。さまざまな声や言語から選択し、ヘルスケア説明動画が視聴者に明確かつ効果的に伝わるようにします。
4
Step 4
説明動画をエクスポート
字幕や背景音楽を追加して動画を完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。プロフェッショナルな説明動画が患者教育、トレーニング、またはソーシャルメディア共有の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ヘルスケアマーケティングを強化

ソーシャルメディア向けの魅力的な説明動画を迅速に制作し、ヘルスケアサービスについて広範な視聴者に効果的にリーチし、情報を提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてヘルスケア説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI医療動画ジェネレーターで、テキストを動的なヘルスケア説明動画に変換します。ユーザーはスクリプトを入力するだけで、HeyGenがAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用してアニメーション化し、コンテンツ制作を大幅に効率化します。

HeyGenはブランド化されたヘルスケアマーケティング動画の機能を提供していますか？

はい、HeyGenはヘルスケアマーケティングのための強力なブランディングをサポートしています。私たちの説明動画ジェネレーターは、ブランドのロゴや色を使用して動画をカスタマイズでき、さまざまな説明動画テンプレートと豊富なメディアライブラリを利用して、コンテンツがブランドアイデンティティに合致するようにします。

HeyGenは患者教育動画の作成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは洗練されたAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を利用して、魅力的な患者教育動画コンテンツを制作します。このAI動画プラットフォームは、リアルな声で明確で一貫したメッセージを保証し、複雑な医療情報を患者にとって理解しやすくします。

HeyGenは多様なヘルスケアコンテンツに対してどのように効率的なAI動画プラットフォームですか？

HeyGenは、トレーニング動画からソーシャルメディアのスニペットまで、多様なヘルスケアコンテンツを生成する効率的なAI動画プラットフォームです。アスペクト比の変更、字幕、豊富なテンプレートなどの機能を備え、複数のプラットフォーム向けに高品質な説明動画資産を迅速に制作できます。