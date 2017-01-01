医療コンプライアンスビデオジェネレーター: トレーニングと教育の効率化

直感的なテンプレートとシーンを使用して、HIPAA準拠のトレーニングビデオや患者教育ビデオを迅速に制作し、魅力的な結果を得ることができます。

新しい医療スタッフを対象にした1分間のビデオを作成し、医療コンプライアンスの基本概念を紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、クリーンなグラフィックと権威あるAIナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を効率的に使用して、基本的な「医療コンプライアンス」のための優れた「スタッフトレーニングビデオ」を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の医療専門家向けに、HIPAAプライバシールールの最近の更新を明確に説明する90秒の指導ビデオを作成します。情報豊かで簡潔なビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストハイライトで重要なポイントを強調し、落ち着いたプロフェッショナルなAIナレーションを伴い、HeyGenの強力なナレーション生成と字幕/キャプション機能を活用して、「HIPAA準拠のトレーニングビデオ」が簡単に理解され、アクセス可能であることを保証し、「安全なビデオコンテンツ」の重要性を強調します。
サンプルプロンプト2
管理スタッフとIT担当者を対象に、患者データの安全な取り扱いのベストプラクティスを詳述する60秒の概要ビデオを制作します。ビデオはモダンでインフォグラフィックスタイルのビジュアル美学を持ち、親しみやすくも厳格なAIナレーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを備え、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して、迅速に魅力的な「安全なビデオコンテンツ」を作成し、全体的な「医療コンプライアンス」を強化します。
サンプルプロンプト3
すべての病院職員向けに、コンプライアンス違反を迅速に報告することの重要性を劇的に示す2分間のビデオを生成します。ビジュアルとオーディオスタイルはストーリードリブンで共感的であり、AIアバターが仮想シナリオを通じて視聴者をガイドし、明確なステップバイステップの指示を提供し、HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、プロトコルの遵守を促進する「魅力的なビデオコンテンツ」としての影響力のある「スタッフトレーニングビデオ」を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療コンプライアンスビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで、プロフェッショナルでHIPAA準拠の医療トレーニングや患者教育ビデオを迅速かつ効率的に生成します。

1
Step 1
コンプライアンスビデオを作成する
スクリプトを入力するか、「ビデオテンプレート」を選択して、医療トレーニングまたは患者教育ビデオを開始します。「テキスト-to-ビデオ」機能がコンテンツを初期ドラフトに変換し、迅速なスタートを保証します。
2
Step 2
プレゼンターと声を選ぶ
多様な「AIアバター」から選択して、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させます。自然な「AIナレーション」と組み合わせて、複雑な医療情報を効果的に伝えます。
3
Step 3
ビデオを洗練し、ブランド化する
ロゴや色などの「ブランディングコントロール」を適用して、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。「AI生成のキャプション」を追加して、「医療ビデオのアクセシビリティ」と「ADA準拠」を強化します。
4
Step 4
生成して安全に配信する
すべての要素が整ったら、最終ビデオを生成するためにクリックします。「HIPAA準拠のトレーニングビデオ」は、「LMSプラットフォーム」や直接の患者教育のために安全に配信する準備が整い、「安全なビデオコンテンツ」を保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと患者へのアウトリーチを拡大する

多言語の患者教育とコンプライアンスコースを迅速に大量生産し、多様なオーディエンスやプラットフォームにリーチとアクセシビリティを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてHIPAA準拠のトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、安全でHIPAA準拠のトレーニングビデオの制作を効率化し、医療機関が重要なスタッフトレーニングビデオを迅速に開発できるようにします。これにより、コンテンツがプロフェッショナルであり、必要なコンプライアンス基準を満たしていることが保証されます。

HeyGenは患者教育ビデオの開発にどのような特定の機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換するテキスト-to-ビデオ機能を含む、患者教育ビデオのための強力な機能を提供します。また、AIナレーションや多言語サポートを活用して、多様な患者層に効果的にリーチすることができます。

HeyGenは医療ビデオコンテンツのアクセシビリティをどのように保証しますか？

はい、HeyGenはAI生成のキャプションを有効にし、一貫したビジュアルアイデンティティを維持するためのブランディングコントロールを提供することで、医療ビデオのアクセシビリティをサポートします。これにより、すべての視聴者が簡単に理解できるADA準拠のコンテンツを作成することができます。

医療機関はHeyGenで作成したビデオをどのようにLMSプラットフォームに統合できますか？

HeyGenは高品質のビデオコンテンツを制作し、既存のLMSプラットフォームに簡単にエクスポートして統合することができます。これにより、スタッフトレーニングビデオやその他の安全なビデオコンテンツの組織全体への配信が簡素化されます。