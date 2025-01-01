ヘルスケア広告ビデオメーカー: AIでキャンペーンを強化
AIアバターを使用して患者とつながるプロフェッショナルな医療プロモーションビデオを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
病院のマーケティングチーム向けに、新しいウェルネスプログラムを宣伝する45秒のヘルスケアマーケティングビデオを作成します。このビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアル美学を特徴とし、アップビートで自信に満ちた音声トラックを補完し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、プロモーションテキストを魅力的な医療プロモーションビデオにシームレスに変換します。
個人開業医向けに、新しい医療機器の正しい使用法を示す30秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルと音声スタイルは明確で簡潔かつアクセスしやすく、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで最大限の理解を確保し、迅速なヘルスケアビデオメーカーとしての実用的なソリューションを提供します。
製薬営業担当者向けに、新薬の利点を詳述する1.5分の社内トレーニングビデオを作成します。ビデオは洗練された権威あるビジュアルプレゼンテーションと知識豊富なナレーションを備え、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、高品質のコンテンツを効率的に制作するAI医療ビデオクリエーターとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてヘルスケア広告ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI医療ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが効果的なヘルスケア広告ビデオメーカーになることを可能にします。高度なAIテキスト-to-ビデオ機能とリアルなAIアバターを活用することで、複雑な制作なしに高品質の医療広告ビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはカスタマイズ可能な機能を備えた患者教育ビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは効率的なヘルスケアビデオメーカーであり、影響力のある患者教育ビデオを制作することができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを統合し、一貫したプロフェッショナルな外観を維持するために特定のブランディングコントロールを適用できます。
HeyGenを使用してどのような種類の医療プロモーションビデオを作成できますか？
HeyGenは、効果的なヘルスケアマーケティングキャンペーンのための幅広い魅力的な医療プロモーションビデオを開発する力を与えます。ビデオテンプレートの選択肢とリアルなビジュアルを生成する能力を持ち、クリニックのプロモーション、サービスの紹介、または公衆衛生の発表のための魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenを効果的なAI医療ビデオクリエーターにする特徴は何ですか？
HeyGenは、強力なドラッグアンドドロップビデオエディターツールと高度なAIを組み合わせたリーディングAI医療ビデオクリエーターです。さまざまなAIアバターを選択し、テキスト-to-ビデオ技術を使用してスクリプトをビデオに変換し、すべての医療コンテンツニーズに対してプロフェッショナルなビジュアルを確保します。