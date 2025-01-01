ヘルスケア広告ビデオメーカー: AIでキャンペーンを強化

AIアバターを使用して患者とつながるプロフェッショナルな医療プロモーションビデオを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
病院のマーケティングチーム向けに、新しいウェルネスプログラムを宣伝する45秒のヘルスケアマーケティングビデオを作成します。このビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアル美学を特徴とし、アップビートで自信に満ちた音声トラックを補完し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、プロモーションテキストを魅力的な医療プロモーションビデオにシームレスに変換します。
サンプルプロンプト2
個人開業医向けに、新しい医療機器の正しい使用法を示す30秒の指導ビデオを制作します。ビジュアルと音声スタイルは明確で簡潔かつアクセスしやすく、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで最大限の理解を確保し、迅速なヘルスケアビデオメーカーとしての実用的なソリューションを提供します。
サンプルプロンプト3
製薬営業担当者向けに、新薬の利点を詳述する1.5分の社内トレーニングビデオを作成します。ビデオは洗練された権威あるビジュアルプレゼンテーションと知識豊富なナレーションを備え、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、高品質のコンテンツを効率的に制作するAI医療ビデオクリエーターとして機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘルスケア広告ビデオメーカーの仕組み

AIを使用してインパクトのあるヘルスケア広告ビデオと患者教育コンテンツを簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、マーケティングキャンペーンを強化します。

1
Step 1
テンプレートを選択するか、新規作成を開始
さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、ヘルスケア広告ビデオを一から構築します。
2
Step 2
スクリプトとAIアバターを追加
プラットフォームにスクリプトを貼り付けます。その後、プロフェッショナルなAIアバターを選択してメッセージを伝え、明確で魅力的なコミュニケーションを確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
メディアライブラリから関連するビジュアルをビデオに追加し、ロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、一貫したプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
広告をエクスポートして共有
最終化されたら、自動字幕/キャプション付きの高品質ビデオを生成し、マーケティングキャンペーンで即座に使用できるように簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

明確な患者教育ビデオ

複雑な健康情報を明確にする、理解しやすい患者教育ビデオや医療プロモーションコンテンツを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてヘルスケア広告ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI医療ビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが効果的なヘルスケア広告ビデオメーカーになることを可能にします。高度なAIテキスト-to-ビデオ機能とリアルなAIアバターを活用することで、複雑な制作なしに高品質の医療広告ビデオを迅速に作成できます。

HeyGenはカスタマイズ可能な機能を備えた患者教育ビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは効率的なヘルスケアビデオメーカーであり、影響力のある患者教育ビデオを制作することができます。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを統合し、一貫したプロフェッショナルな外観を維持するために特定のブランディングコントロールを適用できます。

HeyGenを使用してどのような種類の医療プロモーションビデオを作成できますか？

HeyGenは、効果的なヘルスケアマーケティングキャンペーンのための幅広い魅力的な医療プロモーションビデオを開発する力を与えます。ビデオテンプレートの選択肢とリアルなビジュアルを生成する能力を持ち、クリニックのプロモーション、サービスの紹介、または公衆衛生の発表のための魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenを効果的なAI医療ビデオクリエーターにする特徴は何ですか？

HeyGenは、強力なドラッグアンドドロップビデオエディターツールと高度なAIを組み合わせたリーディングAI医療ビデオクリエーターです。さまざまなAIアバターを選択し、テキスト-to-ビデオ技術を使用してスクリプトをビデオに変換し、すべての医療コンテンツニーズに対してプロフェッショナルなビジュアルを確保します。