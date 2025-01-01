プロフェッショナルな医療ビデオのためのヘルスシステムビデオメーカー

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの豊富なライブラリを使用して、患者教育とマーケティングのためのブランドに合ったビデオを簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい看護スタッフ向けに、病院の電子健康記録システム内の更新された患者データ入力プロトコルを概説する2分間の「スタッフトレーニング＆オンボーディング」ビデオを作成します。ビデオは、画面録画と重ねられたテキスト注釈を使用した明確なステップバイステップの視覚スタイルを採用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を通じて生成された親しみやすくプロフェッショナルな音声トーンでサポートされ、医療用語の一貫した発音を確保し、効果的な内部コミュニケーションを実現します。
サンプルプロンプト2
病院のITマネージャーと管理者向けに、彼らの「ヘルスシステムビデオメーカー」プラットフォームに統合された新しいサイバーセキュリティモジュールを紹介する60秒の説明ビデオを開発します。ビデオは、クリーンなUIデモンストレーションとダイナミックなトランジションを備えたモダンでプロフェッショナルな視覚美学を採用し、スクリプトからの「テキストからビデオ」ナレーションによって、主要な機能と利点を迅速かつ効率的に強調します。
サンプルプロンプト3
テレメディスンデバイスの一般的な接続問題をトラブルシューティングするためのエンドユーザー向けの45秒の技術サポートビデオ。視覚スタイルは直接的で問題解決に焦点を当て、ユーザーをガイドするための明確な画面キャプチャと視覚的な手がかりを使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」によって強化され、騒がしい臨床環境でもすべての視聴者がアクセスし理解できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘルスシステムビデオメーカーの使い方

AIを使用して、患者教育、マーケティング、内部コミュニケーションのためのプロフェッショナルな医療ビデオを簡単に作成できる、最も使いやすいビデオ作成プラットフォームです。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
まず、スクリプトを入力または貼り付けるだけで始めます。私たちのAI駆動プラットフォームは、`スクリプトからのテキストからビデオ`技術を活用して、あなたのメッセージを生き生きとしたビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様な`AIアバター`ライブラリから選択し、ブランドを効果的に表現します。カスタマイズ可能なシーンで、視聴者に響くプロフェッショナルな`医療ビデオ制作`の舞台を整えます。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用する
カスタムロゴや色を使用して、`ブランドに合ったビデオ`を際立たせるために、直感的な`ブランディングコントロール`を適用します。すべての医療コンテンツで一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を活用して、さまざまなプラットフォーム向けに`プロフェッショナルな医療ビデオ`を完成させます。患者教育、マーケティング、または内部コミュニケーションのためにコンテンツを簡単に公開し、効果的なビジュアルストーリーテリングを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療マーケティングとアウトリーチを向上させる

新しい患者を引き付け、健康イニシアチブを促進するために、プロフェッショナルで高インパクトなビデオ広告やプロモーションコンテンツを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてヘルスシステム向けのAI駆動ビデオ作成を支援しますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルな医療ビデオに変換する高度なAI医療ビデオクリエーターです。AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオ機能を活用し、高品質なビデオ制作を最も簡単に行えるプラットフォームです。

HeyGenはプロフェッショナルな医療ビデオを作成するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバター、先進的なボイスオーバー生成、AI字幕などの強力な技術機能を提供します。ユーザーはまた、ビデオテンプレート、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズを利用して、包括的なビデオ作成を簡単に行えます。

HeyGenはさまざまな医療コミュニケーションのニーズに対応したプロフェッショナルなブランドビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは多用途なビデオ作成プラットフォームであり、患者教育、マーケティング、内部コミュニケーションのためのプロフェッショナルでブランドに合った医療ビデオを制作できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングコントロールを使用して、魅力的なコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenは編集経験のない医療専門家にとって使いやすいビデオ作成プラットフォームですか？

もちろんです。HeyGenは、編集経験がなくても医療専門家が高品質なビデオを作成できるように設計された最も使いやすいAIビデオメーカーです。直感的なインターフェースは、スクリプトからのテキストからビデオ、AIアバター、すぐに使えるテンプレートをサポートし、迅速な制作を可能にします。