AIビデオメーカーで健康促進インサイトを解き放つ
高度なAIアバターを使用して、視覚的なストーリーテリングを通じて魅力的な患者教育および医療解説ビデオを簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
医療専門家を対象にした60秒の情報豊富な医療解説ビデオを開発し、新しい研究成果を掘り下げます。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を採用し、リアルなAIアバターを使用して複雑な情報を正確かつ権威を持って伝えます。
忙しい人々をターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを制作し、迅速な健康情報の更新や神話の打破を提供します。このビデオは、テンポの速いビジュアルとトレンドの背景音楽を特徴とし、さまざまなプラットフォームでの無音視聴のために自動字幕を通じてアクセシビリティを確保します。
地域グループ向けに50秒のインスピレーションを与えるビデオをデザインし、地域の健康イニシアチブを視覚的なストーリーテリング作品として強調します。ビジュアルとオーディオのスタイルは高揚感があり、コミュニティに焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、物語をシームレスに魅力的なビジュアル体験に変えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成を通じて健康促進インサイトをどのように向上させますか？
HeyGenは、組織が健康促進インサイトを魅力的なビデオに変えることを可能にする高度なAIビデオジェネレーターを提供します。教育ビデオの制作を簡素化し、より広い視聴者にアクセスしやすく、影響力のあるものにします。
HeyGenは患者教育のための高品質な医療解説ビデオの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは効果的な医療解説ビデオや患者教育ビデオの制作に最適です。カスタマイズ可能なAIアバターとビデオテンプレートのライブラリを備え、患者の理解とエンゲージメントを向上させる情報コンテンツの制作を効率化します。
HeyGenはビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが自分のロゴ、ブランドカラー、フォントでビデオをカスタマイズできるようにします。これらの編集ツールは、すべてのビデオコンテンツで一貫したビジュアルアイデンティティを確保し、ソーシャルメディアチャンネルでの共有やブランド認知の維持に最適です。
HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに変換し、AI字幕を利用してビデオ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに変換することで、ビデオ制作を革命的に簡素化し、制作時間を大幅に短縮します。自動化されたAI字幕とリアルなAIアバターを組み合わせることで、HeyGenはプロフェッショナルなビデオを誰でも利用できる強力なビデオメーカーとして機能します。