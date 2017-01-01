健康プロモーションビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、明確なコミュニケーションとより良い患者エンゲージメントを確保しながら、魅力的な健康ビデオを簡単に作成します。

医療専門家を対象にした1分間の説明動画を作成し、新しい医療機器の利点を詳述してください。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルなものにし、医療シナリオのリアルな描写を特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションで補完します。HeyGenのAIアバターを利用して、複雑な医療データの伝達を強化し、信頼性のある情報を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製薬会社を対象にした90秒のマーケティングキャンペーン動画を開発し、革新的な薬品研究を紹介してください。動画は現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、説得力のあるデータビジュアライゼーションと患者の成功事例を組み込み、アップビートなバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な研究概要を効率的に説得力のあるビジュアルストーリーに変換します。
サンプルプロンプト2
患者と公衆衛生機関向けに、一般的な予防健康対策を説明する2分間の教育動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは親しみやすくアクセスしやすいもので、簡略化されたグラフィックと明確で安心感のあるイメージを使用し、穏やかな声のナレーションを添えます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンから選択して、構造化され理解しやすい情報作品を構築します。
サンプルプロンプト3
ウェルネスブランド向けに、新しい健康とフィットネスプログラムを強調する45秒のプロモーション動画を制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでエネルギッシュなもので、インスパイアリングなワークアウトモンタージュと鮮やかなグラフィックを特徴とし、モチベーショナルな音楽に合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、アクティブなライフスタイル愛好者に響く励ましのあるインパクトのある音声メッセージを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

健康プロモーションビデオメーカーの使い方

AIを活用して、視聴者を効果的に教育し、エンゲージするための魅力的な医療説明動画とプロモーションコンテンツを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストを入力し、即座に魅力的なビデオコンテンツに変換します。これが健康プロモーションメッセージの基礎を築きます。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを選択
多様なAIアバターを選んでメッセージを伝え、自然な音声のボイスオーバーを自動生成してコンテンツに命を吹き込みます。これにより、医療説明動画がより魅力的になります。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用
ブランドの特定の色、フォント、ロゴを取り入れて健康プロモーションビデオをパーソナライズし、コンテンツが組織のアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
生成して共有
高品質なビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアチャンネルや他のプラットフォームでシームレスに共有します。これにより、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでのオーディエンスエンゲージメント

数分でソーシャルメディアチャンネル向けの魅力的な健康プロモーションビデオや短いクリップを生成し、健康キャンペーンのリーチとエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIを使用して健康プロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、医療教育のための魅力的なビジュアルコンテンツを生成することでプロセスを簡素化します。私たちのAIモデルはリアルなビジュアルを生成し、複雑な編集なしであなたの医療マーケティングメッセージを魅力的な健康プロモーションビデオに変換します。

HeyGenで自分のブランドに合わせた医療説明動画をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは医療説明動画のための広範なカスタマイズオプションを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを活用して、ロゴや色を含め、すべての健康ビデオテンプレートがソーシャルメディアチャンネルでのブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenを使いやすいAI医療ビデオジェネレーターにしている技術的特徴は何ですか？

HeyGenのAI医療ビデオジェネレーターには、シームレスなボイスオーバー生成やスクリプトからのテキスト-to-ビデオなどの使いやすい編集ツールが含まれており、ビデオ制作を大幅に簡素化します。これらの高度なAIモデルにより、事前のビデオ編集経験がなくても、高品質な医療ビデオを効率的に作成できます。

AIアバターは医療教育とマーケティングコンテンツをどのように強化しますか？

HeyGenのAIアバターは、リアルなビジュアルで医療教育とマーケティングメッセージを伝える強力な方法を提供します。さまざまな健康ビデオテンプレートで使用でき、注目を集め、複雑な健康情報を効果的に伝える魅力的なビジュアルコンテンツを作成します。