健康プロモーションビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、明確なコミュニケーションとより良い患者エンゲージメントを確保しながら、魅力的な健康ビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製薬会社を対象にした90秒のマーケティングキャンペーン動画を開発し、革新的な薬品研究を紹介してください。動画は現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、説得力のあるデータビジュアライゼーションと患者の成功事例を組み込み、アップビートなバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な研究概要を効率的に説得力のあるビジュアルストーリーに変換します。
患者と公衆衛生機関向けに、一般的な予防健康対策を説明する2分間の教育動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは親しみやすくアクセスしやすいもので、簡略化されたグラフィックと明確で安心感のあるイメージを使用し、穏やかな声のナレーションを添えます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンから選択して、構造化され理解しやすい情報作品を構築します。
ウェルネスブランド向けに、新しい健康とフィットネスプログラムを強調する45秒のプロモーション動画を制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでエネルギッシュなもので、インスパイアリングなワークアウトモンタージュと鮮やかなグラフィックを特徴とし、モチベーショナルな音楽に合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、アクティブなライフスタイル愛好者に響く励ましのあるインパクトのある音声メッセージを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して健康プロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、医療教育のための魅力的なビジュアルコンテンツを生成することでプロセスを簡素化します。私たちのAIモデルはリアルなビジュアルを生成し、複雑な編集なしであなたの医療マーケティングメッセージを魅力的な健康プロモーションビデオに変換します。
HeyGenで自分のブランドに合わせた医療説明動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは医療説明動画のための広範なカスタマイズオプションを提供しています。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを活用して、ロゴや色を含め、すべての健康ビデオテンプレートがソーシャルメディアチャンネルでのブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenを使いやすいAI医療ビデオジェネレーターにしている技術的特徴は何ですか？
HeyGenのAI医療ビデオジェネレーターには、シームレスなボイスオーバー生成やスクリプトからのテキスト-to-ビデオなどの使いやすい編集ツールが含まれており、ビデオ制作を大幅に簡素化します。これらの高度なAIモデルにより、事前のビデオ編集経験がなくても、高品質な医療ビデオを効率的に作成できます。
AIアバターは医療教育とマーケティングコンテンツをどのように強化しますか？
HeyGenのAIアバターは、リアルなビジュアルで医療教育とマーケティングメッセージを伝える強力な方法を提供します。さまざまな健康ビデオテンプレートで使用でき、注目を集め、複雑な健康情報を効果的に伝える魅力的なビジュアルコンテンツを作成します。