医療専門家や政策立案者を対象にした、最近の健康政策の変更の影響を説明する60秒の簡潔な動画を制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで権威あるものとし、明確なインフォグラフィックとデータビジュアライゼーションを使用し、真面目で情報豊富なナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、正確なナレーション生成で洗練された配信を確保してください。

ビデオを生成