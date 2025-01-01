ヘルスパフォーマンス動画メーカーでコンテンツを向上させる
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、すべてのマーケティング活動のために魅力的な健康教育動画と短編動画を簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
フィットネス愛好者をターゲットにした、健康とフィットネスのコンテンツのヒントを提供する15秒のダイナミックな短編動画をソーシャルメディア投稿用に開発してください。HeyGenのメディアライブラリからのエネルギッシュなビジュアルとクイックカット、アップビートなオーディオトラックを使用し、最適なプラットフォーム表示のためにアスペクト比のリサイズを活用します。
潜在的な患者を対象にした45秒のプロフェッショナルな医療およびヘルスケア動画を制作し、信頼できるAIアバターを通じてクリニックのサービスを紹介します。ビジュアルスタイルは落ち着いて現代的であり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、明確なスクリプトを直接動画に変換し、すべての重要な情報が読みやすい字幕/キャプションで伝えられるようにします。
若年成人向けに、一般的な健康神話に対処する20秒の活気ある健康教育動画をデザインしてください。スタイルは魅力的で簡潔であり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある短いクリップを作成するために、明瞭なナレーションを通じてパンチの効いたメッセージを届ける活気あるAIアバターをフィーチャーします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして健康教育動画の創造性を高めることができますか？
HeyGenはAIを活用した動画作成プラットフォームとして、健康教育動画の創造性を大幅に高めます。AIアバター、すぐに使える健康動画テンプレート、アニメーション動画を活用して、迅速に魅力的でインパクトのあるコンテンツを制作できます。
HeyGenは特定のブランド向けに医療およびヘルスケア動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、医療およびヘルスケア動画が組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、カスタムカラー、ユニークなスタイルをコンテンツ全体に簡単に組み込むことで、ヘルスケアマーケティングの取り組みを強化します。
HeyGenを使用してどのような健康とフィットネスのコンテンツを作成できますか？
HeyGenは多用途なヘルスパフォーマンス動画メーカーであり、詳細なヘルスケア説明動画からソーシャルメディア投稿用のダイナミックな短編動画まで、多様な健康とフィットネスのコンテンツを作成できます。その直感的なプラットフォームは、さまざまな形式の制作プロセスを簡素化します。
HeyGenはどのようにAIを活用して健康動画を生成しますか？
HeyGenはAIアバターと高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、AI医療動画ジェネレーターとして機能します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはリアルなナレーション生成と動画を生成し、コンテンツ作成を大幅に簡素化します。