健康教育ビデオジェネレーター: 効果的なコンテンツを作成

強力なテキストからビデオへの生成を使用して、スクリプトを魅力的な健康教育ビデオに即座に変換します。

患者とその家族に一般的な薬の副作用を説明するための45秒の教育ビデオを作成してください。視覚スタイルは安心感を与えるもので、フレンドリーなAIアバターが簡単な概念を示し、明確で簡潔な画面上のテキストを使用し、スクリプトから直接生成された穏やかな声のナレーションで補完されるべきです。HeyGenのAIアバターと音声生成機能を活用して、思いやりのある配信を実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療専門家向けに新しい消毒プロトコルに関する60秒のトレーニングビデオを開発してください。このビデオはプロフェッショナルで情報豊かな視覚スタイルを必要とし、スクリプトからの明確なテキストをビデオに組み込み、HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべての学習者にとって重要な詳細のアクセスと保持を確保します。
サンプルプロンプト2
季節性アレルギーに関する公衆衛生啓発キャンペーンを開始するための30秒の健康教育ビデオをデザインしてください。視覚と音声のスタイルは魅力的で明るく、ダイナミックなシーンの変化とアップビートな背景音楽を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、一般の人々に迅速に影響力のあるコンテンツを制作します。
サンプルプロンプト3
忙しい人々のための定期健康診断の利点を詳述する75秒の医療ビデオを制作してください。このビデオは洗練されていながら理解しやすいアニメーションの視覚スタイルを採用し、穏やかで説明的なナレーションを使用して情報がアクセスしやすく視覚的に魅力的であることを保証し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に調整できるようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

健康教育ビデオジェネレーターの仕組み

患者と医療専門家向けに魅力的で正確な健康教育ビデオを迅速に制作するためのAIビデオプラットフォーム。

1
Step 1
スクリプトを作成
健康教育コンテンツを作成または貼り付けてください。当プラットフォームはスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を使用して、あなたの言葉を視覚的な物語に変えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターの中から選び、画面上のプレゼンターとして患者教育コンテンツをプロフェッショナルに演出します。
3
Step 3
メディアと音声で強化
メディアライブラリからのビジュアルでトレーニングビデオを豊かにし、音声生成機能を使用して自然な音声のナレーションを生成し、明確なコミュニケーションを実現します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用してプロジェクトを完成させ、医療教育ビデオがどのプラットフォームにも完璧にフォーマットされるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

健康教育コースのリーチを拡大

.

より多くの健康教育コースや教材を効率的に開発し、配布し、より広いグローバルオーディエンスにリーチします。

よくある質問

よくある質問

HeyGenは健康教育と患者トレーニングビデオをどのように強化できますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは強力な健康教育ビデオジェネレーターとして機能し、医療専門家が魅力的なトレーニングビデオや患者教育コンテンツを迅速に作成できるようにします。その使いやすいインターフェースは、複雑な医療概念をアクセスしやすいビデオ形式に簡素化し、広く配布することができます。

HeyGenは医療教育ビデオ作成のためにどのような特定のAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへのジェネレーターを利用して、医療教育ビデオ作成を効率化します。この革新的なAIビデオプラットフォームは、高品質のコンテンツを迅速に制作することを可能にし、従来のビデオ作成方法に費やす時間を大幅に削減します。

HeyGenは医療機関が教育ビデオコンテンツをローカライズするのを支援できますか？

はい、HeyGenのAIビデオプラットフォームは強力なローカライズ機能をサポートしており、医療機関が多様なグローバルオーディエンス向けに医療ビデオ制作を効率的に制作および適応させることができます。これにより、すべての患者に対してより広いリーチとより良い理解が保証されます。

HeyGenはビデオ編集経験のない医療専門家にとって使いやすいプラットフォームですか？

もちろんです。HeyGenは使いやすいプラットフォームとして設計されており、医療専門家が事前の編集経験なしにプロフェッショナルなビデオを作成できるようにします。その直感的なインターフェースと豊富なテンプレートにより、ビデオ制作における時間とコストの大幅な節約が可能です。