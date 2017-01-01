患者とその家族に一般的な薬の副作用を説明するための45秒の教育ビデオを作成してください。視覚スタイルは安心感を与えるもので、フレンドリーなAIアバターが簡単な概念を示し、明確で簡潔な画面上のテキストを使用し、スクリプトから直接生成された穏やかな声のナレーションで補完されるべきです。HeyGenのAIアバターと音声生成機能を活用して、思いやりのある配信を実現します。

