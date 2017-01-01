ヘルスブランドビデオジェネレーター: AI駆動で簡単
プロフェッショナルなスクリプトからのテキストビデオを使用して、患者教育ビデオを迅速に作成。ビデオ編集の経験は不要です。
新しいクライアントを専門のウェルネスクリニックに引き付けることを目的とした、30秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルの美学は鮮やかでプロフェッショナルであり、健康的な生活の高品質なストック映像を紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なヘルスブランドビデオを迅速に制作してください。
若年成人を対象にメンタルウェルネスの意識を促進するための60秒の短編ビデオをソーシャルメディアコンテンツとしてデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディでインスパイアリングなもので、クイックカットと高揚感のある音楽を特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを目立たせてアクセシビリティを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに最適化し、デジタルアウトリーチに最適なヘルスケアビデオメーカーにしてください。
医療スタッフを対象に重要な手続きの更新を伝える50秒の内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルであり、明確なテキストとサポートグラフィックスに依存します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書面によるブリーフを洗練されたビデオに変換し、広範な編集の専門知識を必要とせずにヘルスケアビデオ制作を効率化してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のヘルスケアビデオ制作を強化できますか？
HeyGenは高度なAI医療ビデオジェネレーターとして機能し、医療専門家やマーケターが魅力的な患者教育やマーケティングコンテンツを作成するのを支援します。AIテキストからビデオへの変換と広範なメディアライブラリを活用することで、広範なビデオ編集の経験がなくても高品質なヘルスケアビデオを制作できます。
私のヘルスブランドのためにカスタムAIアバターを作成できますか？
もちろんです！HeyGenでは、ヘルスブランドを完璧に表現するカスタムAIアバターを開発することができ、すべてのヘルスケアマーケティングビデオで一貫したプロフェッショナルな表現を確保します。この機能は、スケールでのパーソナライズされた患者教育を提供するのに役立ちます。
HeyGenはビデオ作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートや広範なメディアライブラリを含む多様なクリエイティブツールを提供し、ヘルスケアビデオ制作を効率化します。AIテキストから音声への変換やAI字幕を使用して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツや患者教育ビデオを簡単に生成できます。
HeyGenは多様なコンテンツ形式をどのようにサポートしていますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なアスペクト比を通じてさまざまなコンテンツ形式をサポートし、異なるプラットフォームに最適化されたヘルスケアマーケティングビデオを作成できます。さらに、AI字幕とボイスオーバー生成により、アクセシビリティとヘルスブランドコンテンツの広範なリーチを確保します。