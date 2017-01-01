ヘルスブランドビデオジェネレーター: AI駆動で簡単

プロフェッショナルなスクリプトからのテキストビデオを使用して、患者教育ビデオを迅速に作成。ビデオ編集の経験は不要です。

一般的な医療状態を理解したい人々を対象に、患者教育のための45秒の教育ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは清潔で安心感のあるもので、AIアバターが複雑なトピックを明確で親しみやすいトーンで説明します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して正確な情報を提供し、医療提供者にとって効果的なAI医療ビデオジェネレーターにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいクライアントを専門のウェルネスクリニックに引き付けることを目的とした、30秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルの美学は鮮やかでプロフェッショナルであり、健康的な生活の高品質なストック映像を紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なヘルスブランドビデオを迅速に制作してください。
サンプルプロンプト2
若年成人を対象にメンタルウェルネスの意識を促進するための60秒の短編ビデオをソーシャルメディアコンテンツとしてデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディでインスパイアリングなもので、クイックカットと高揚感のある音楽を特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを目立たせてアクセシビリティを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してさまざまなプラットフォームに最適化し、デジタルアウトリーチに最適なヘルスケアビデオメーカーにしてください。
サンプルプロンプト3
医療スタッフを対象に重要な手続きの更新を伝える50秒の内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルであり、明確なテキストとサポートグラフィックスに依存します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、書面によるブリーフを洗練されたビデオに変換し、広範な編集の専門知識を必要とせずにヘルスケアビデオ制作を効率化してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘルスブランドビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してプロフェッショナルなヘルスブランドビデオを簡単に作成し、患者を教育し、マーケティングを強化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトをHeyGenに貼り付けて、AIテキストからビデオへの機能を活用し、テキストを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なカスタムAIアバターから選択して、ヘルスブランドを代表し、親しみやすくプロフェッショナルな画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ストックメディアで強化
広範なメディアライブラリを活用して、関連するストック映像、画像、音楽を追加し、ヘルスケアビデオの視覚的魅力を高めます。
4
Step 4
キャプションを生成し、エクスポート
正確なAI字幕を自動生成してアクセシビリティを向上させ、完成したビデオをすべてのプラットフォームで共有するためにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高性能なヘルスケア広告の作成

.

AIを使用して効果的でデータ駆動型のビデオ広告を迅速に作成し、ヘルスブランドのキャンペーンの結果を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のヘルスケアビデオ制作を強化できますか？

HeyGenは高度なAI医療ビデオジェネレーターとして機能し、医療専門家やマーケターが魅力的な患者教育やマーケティングコンテンツを作成するのを支援します。AIテキストからビデオへの変換と広範なメディアライブラリを活用することで、広範なビデオ編集の経験がなくても高品質なヘルスケアビデオを制作できます。

私のヘルスブランドのためにカスタムAIアバターを作成できますか？

もちろんです！HeyGenでは、ヘルスブランドを完璧に表現するカスタムAIアバターを開発することができ、すべてのヘルスケアマーケティングビデオで一貫したプロフェッショナルな表現を確保します。この機能は、スケールでのパーソナライズされた患者教育を提供するのに役立ちます。

HeyGenはビデオ作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートや広範なメディアライブラリを含む多様なクリエイティブツールを提供し、ヘルスケアビデオ制作を効率化します。AIテキストから音声への変換やAI字幕を使用して、魅力的なソーシャルメディアコンテンツや患者教育ビデオを簡単に生成できます。

HeyGenは多様なコンテンツ形式をどのようにサポートしていますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なアスペクト比を通じてさまざまなコンテンツ形式をサポートし、異なるプラットフォームに最適化されたヘルスケアマーケティングビデオを作成できます。さらに、AI字幕とボイスオーバー生成により、アクセシビリティとヘルスブランドコンテンツの広範なリーチを確保します。