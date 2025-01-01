ヘッドラインニュースビデオメーカー: 魅力的なレポートを迅速に作成

カスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なニュースビデオと速報を迅速に制作します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の緊急速報ビデオを作成し、重要な業界の最新情報を発表します。ダイナミックなビジュアルスタイルと真剣なトーンを使用し、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルにメッセージを伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術愛好家を対象にした45秒の魅力的な説明ビデオを開発し、画期的な新しいガジェットをクリーンでモダンなビジュアルスタイルと情報豊かな音声で紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して効率的に制作します。
サンプルプロンプト2
一般のソーシャルメディアユーザー向けにデザインされた60秒の日々のソーシャルメディアニュース要約ビデオを制作し、スピーディーで視覚的に豊かなスタイルと明瞭な音声、動的なオンスクリーングラフィックスを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを通じてすべての重要なポイントをアクセス可能にします。
サンプルプロンプト3
地域の環境問題に関心のあるニッチなコミュニティ向けに30秒の特別レポートセグメントをデザインし、インタビュースタイルのビジュアル美学と考え深くプロフェッショナルなナレーションを採用し、HeyGenのナレーション生成機能を活用して複雑な情報を明確に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘッドラインニュースビデオメーカーの使い方

AIを活用してテキストを動的なビジュアルストーリーに変換し、魅力的なヘッドラインニュースビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
スクリプトを貼り付けるか、速報ビデオ用にデザインされたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択して始めます。AIスクリプトジェネレーターも魅力的なナarrativesの作成をサポートします。
2
Step 2
ビジュアルとオーディオを追加
AIアバターを選んでニュースアンカーとして活用したり、AIボイスを使用してダイナミックなナレーションを追加してニュースストーリーを強化します。メディアライブラリからストックアセットを統合してコンテンツを充実させます。
3
Step 3
プロフェッショナルな強化を適用
ニュースイントロとアウトロを追加し、字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを向上させます。直感的なビデオエディターでドラッグ＆ドロップ編集を簡単に行えます。
4
Step 4
ニュースをエクスポートして共有
ヘッドラインニュースビデオが完成したら、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォーム用にさまざまなアスペクト比でエクスポートします。高品質なニュースビデオを迅速に作成し、公開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるヘッドラインニュースビデオを迅速に制作

.

AIを使用して高品質なヘッドラインニュースビデオを迅速に生成し、視聴者にタイムリーで効果的なコミュニケーションを確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなヘッドラインニュースビデオの作成を加速できますか？

HeyGenは高度なAIニュースビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なヘッドラインニュースビデオを迅速に制作できるようにします。AIニュースアンカー、カスタマイズ可能なテンプレート、強力なビデオエディターを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenが迅速なコンテンツ生成のための理想的な速報ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは究極の速報ビデオメーカーであり、その洗練された機能により迅速なコンテンツ生成を可能にします。統合されたAIスクリプトジェネレーターとテキスト-to-スピーチツールにより、テキストを動的なビデオレポートに瞬時に変換し、速報に最適です。

HeyGenを使用してニュースビデオのビジュアルスタイルとブランディングを完全にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは多用途なビデオエディターとして機能し、ニュースビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、ドラッグ＆ドロップ編集、プロフェッショナルなニュースイントロ＆アウトロを利用して、コンテンツをブランドに完璧に合わせることができます。

HeyGenはグローバルなニュースビデオ配信のために複数の言語とAIボイスをサポートしていますか？

はい、HeyGenは複数の言語をサポートしており、ニュースコンテンツでグローバルなオーディエンスにリーチできます。多様なAIボイスと強力なテキスト-to-スピーチ機能により、さまざまな言語市場で効果的に共鳴するソーシャルメディアニュースビデオを制作できます。