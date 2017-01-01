HDビデオジェネレーター: 高品質AIビデオを簡単に作成
オンラインHDビデオジェネレーターでシネマティックな4Kビデオをウォーターマークなしで体験。AIアバターを活用してスクリプトを瞬時に命を吹き込みます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナルを対象とした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発します。既存の映像を「HDビデオコンバーター」と「AIアップスケーリング」を使用して変換し、優れた品質を実現することを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で、インパクトのあるビフォーアフターの比較を特徴とし、エネルギッシュなナレーション生成で利点を説明し、現代のオンライン配信に最適です。
小規模ビジネスオーナーやITサポートチーム向けに、技術的なプロセスやシステムアップデートを詳述する90秒のアクセス可能な説明ビデオを設計します。このビデオはHeyGenの「AIビデオエンハンサー」機能を「オンラインビデオエディター」スイートの一部として利用し、明確さとプロフェッショナリズムを確保します。ビジュアルプレゼンテーションには、フレンドリーなAIアバターが明確な説明を行い、洗練された最終製品を提供します。
企業トレーナーや教育者向けに、複雑な技術概念に焦点を当てた2分間の構造化されたトレーニングモジュールを制作します。ビデオは、さまざまな「720p、1080p、4K解像度」と「MP4、MOV、MKV」などの異なるエクスポート形式をサポートすることで、アクセシビリティと品質を確保します。ビジュアルスタイルは教育的でプロフェッショナルであり、理解を助けるために明確な字幕/キャプションを追加し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、多様な学習環境に対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーに高品質なビデオ出力を保証しますか？
HeyGenは高度なAI技術を利用してHDビデオジェネレーターとして機能し、最大4Kの解像度をサポートします。当プラットフォームはAIビデオエンハンサーとして機能し、コンテンツを鮮明でプロフェッショナルにし、さまざまなプラットフォームに最適化します。
HeyGenでソフトウェアをダウンロードせずにオンラインでビデオを編集および生成できますか？
もちろんです。HeyGenは完全にオンラインのビデオエディターとして機能し、ソフトウェアのダウンロードを必要としません。ブラウザから直接、MP4、MOV、MKVなどの形式で高解像度ビデオを効率的に作成およびエクスポートできます。
HeyGenを通じてエクスポート可能なビデオの解像度と形式は何ですか？
HeyGenは広範なマルチプラットフォームサポートを提供し、720p、1080p、さらには驚異的な4Kビデオなどの人気のある解像度でビデオをエクスポートできます。当社のHDビデオコンバーター機能は、MP4、MOV、MKVなどの形式をサポートし、広範な互換性を保証します。
HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を活用していますか？
HeyGenは先進的なAIジェネレーターであり、洗練されたAIアップスケーリングとテキストからビデオへの技術を活用してダイナミックなコンテンツを生成します。これには、リアルなAIアバターの作成やプロフェッショナルなナレーションの生成が含まれ、HeyGenはすべてのクリエイティブニーズに対応する強力なAIビデオエンハンサーとなります。