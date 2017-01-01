HDビデオジェネレーター: 高品質AIビデオを簡単に作成

オンラインHDビデオジェネレーターでシネマティックな4Kビデオをウォーターマークなしで体験。AIアバターを活用してスクリプトを瞬時に命を吹き込みます。

新しいソフトウェア機能を紹介する1分間の魅力的なビデオを作成し、技術愛好家や開発者をターゲットにします。ビジュアルスタイルはクリーンで、「フルHDおよび4Kビデオ」の出力を鮮明に示し、スクリプトから直接生成された情報豊富でプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenが「ソフトウェアをダウンロードせずに」高品質のデモを作成できることを強調し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して効率的なコンテンツ作成を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナルを対象とした45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発します。既存の映像を「HDビデオコンバーター」と「AIアップスケーリング」を使用して変換し、優れた品質を実現することを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で、インパクトのあるビフォーアフターの比較を特徴とし、エネルギッシュなナレーション生成で利点を説明し、現代のオンライン配信に最適です。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやITサポートチーム向けに、技術的なプロセスやシステムアップデートを詳述する90秒のアクセス可能な説明ビデオを設計します。このビデオはHeyGenの「AIビデオエンハンサー」機能を「オンラインビデオエディター」スイートの一部として利用し、明確さとプロフェッショナリズムを確保します。ビジュアルプレゼンテーションには、フレンドリーなAIアバターが明確な説明を行い、洗練された最終製品を提供します。
サンプルプロンプト3
企業トレーナーや教育者向けに、複雑な技術概念に焦点を当てた2分間の構造化されたトレーニングモジュールを制作します。ビデオは、さまざまな「720p、1080p、4K解像度」と「MP4、MOV、MKV」などの異なるエクスポート形式をサポートすることで、アクセシビリティと品質を確保します。ビジュアルスタイルは教育的でプロフェッショナルであり、理解を助けるために明確な字幕/キャプションを追加し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、多様な学習環境に対応します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

HDビデオジェネレーターの仕組み

HeyGenのAI機能を使用して、ソフトウェアのダウンロードなしでオンラインで驚くべきフルHDおよび4Kビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けることから始めます。当社のスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能は、テキストを瞬時にダイナミックなビデオに変換し、高解像度コンテンツ生成の基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
多様なAIアバターから選択するか、テンプレートやシーンから選んで、スクリプトを魅力的なビジュアルで命を吹き込み、AIビデオエンハンサーの力でコンテンツを高めます。
3
Step 3
オーディオとブランディングで強化
高度なナレーション生成機能を使用してメッセージにインパクトを与えます。ブランドのユニークなロゴと色をブランディングコントロールで統合し、プロフェッショナルなタッチを加え、フルHDおよび4K出力の準備を整えます。
4
Step 4
高解像度ビデオをエクスポート
希望の解像度（720p、1080p、または4K）とアスペクト比を選択して作成を完了します。当社のアスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、オンラインビデオエディターから直接、MP4などの形式で高品質のビデオをシームレスにダウンロードできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の声を洗練された高解像度のAIビデオに変換し、信頼を構築し、価値を強調します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザーに高品質なビデオ出力を保証しますか？

HeyGenは高度なAI技術を利用してHDビデオジェネレーターとして機能し、最大4Kの解像度をサポートします。当プラットフォームはAIビデオエンハンサーとして機能し、コンテンツを鮮明でプロフェッショナルにし、さまざまなプラットフォームに最適化します。

HeyGenでソフトウェアをダウンロードせずにオンラインでビデオを編集および生成できますか？

もちろんです。HeyGenは完全にオンラインのビデオエディターとして機能し、ソフトウェアのダウンロードを必要としません。ブラウザから直接、MP4、MOV、MKVなどの形式で高解像度ビデオを効率的に作成およびエクスポートできます。

HeyGenを通じてエクスポート可能なビデオの解像度と形式は何ですか？

HeyGenは広範なマルチプラットフォームサポートを提供し、720p、1080p、さらには驚異的な4Kビデオなどの人気のある解像度でビデオをエクスポートできます。当社のHDビデオコンバーター機能は、MP4、MOV、MKVなどの形式をサポートし、広範な互換性を保証します。

HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を活用していますか？

HeyGenは先進的なAIジェネレーターであり、洗練されたAIアップスケーリングとテキストからビデオへの技術を活用してダイナミックなコンテンツを生成します。これには、リアルなAIアバターの作成やプロフェッショナルなナレーションの生成が含まれ、HeyGenはすべてのクリエイティブニーズに対応する強力なAIビデオエンハンサーとなります。