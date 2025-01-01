危険認識ビデオジェネレーターで魅力的な安全ビデオを作成
リアルなAIアバターを使用して、すべての従業員のエンゲージメントと記憶力を向上させる効果的な安全トレーニングビデオを簡単に制作できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オフィスビルの新入社員向けに、緊急避難手順を段階的に説明する90秒の危険認識ビデオ生成プロンプトを開発し、画面上の字幕/キャプションで重要な安全ポイントを強調し、明確で緊急かつ落ち着いた音声指示を提供し、プロフェッショナルで簡潔なビジュアルスタイルを採用します。
管理職とチームリーダー向けに、化学物質漏洩事故時の効果的なコミュニケーションと意思決定を示す2分間の危機シナリオシミュレーションビデオを作成し、現実的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルとダイナミックなボイスオーバー生成を使用してプロトコルを明確にし、視聴者を複雑な状況に導きます。
小規模ビジネスオーナーと人事マネージャー向けに、小売環境での主要な火災安全危険識別技術を強調する45秒の簡潔なビデオを設計し、クリーンでプロフェッショナルなビジュアル美学とアップビートな音声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に魅力的で情報豊かな作品を組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは安全トレーニングビデオのための強力なAIビデオジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換やボイスオーバー生成などの高度なAI機能を活用して、魅力的な職場安全ビデオを簡単に作成することができます。効率的なコンテンツ制作のために設計された包括的な安全ビデオメーカーとして機能します。
HeyGenは危険認識ビデオコンテンツを強化するためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと直感的なツールを提供し、ビデオ要素をカスタマイズしてリスクを効果的に視覚化するのに役立ちます。字幕やキャプションを簡単に追加し、メディアライブラリから視覚的な補助を統合して、魅力的な危険認識ビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenはコンプライアンス研修や危険識別ビデオの効率的な作成をサポートしますか？
はい、HeyGenはコンプライアンス研修や危険識別コンテンツの制作を効率化する安全ビデオメーカーです。直感的なインターフェースとビデオテンプレートにより、重要な安全メッセージを迅速に作成し、展開することができます。
HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）と統合して安全コンテンツを配信できますか？
HeyGenはSCORMエクスポートを含むさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、安全トレーニングビデオを学習管理システム（LMS統合）にシームレスに統合できます。これにより、職場安全ビデオが効果的に視聴者に届き、コンプライアンスが確保されます。