HRマネージャーやトレーニング開発者を対象に、HeyGenがカスタマイズされた従業員トレーニングビデオを効率的に生成するAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示す、1分間の簡潔でプロフェッショナルなビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルはクリーンで直接的であり、使いやすさに焦点を当ててください。スクリプトからビデオへの変換機能を利用して、書かれたコンテンツを魅力的なナレーションに変え、複雑なトピックを迅速にカバーする方法を示してください。

