ハラスメントトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成
職場のハラスメントトレーニングビデオをより速く作成します。スクリプトからの強力なテキストからビデオへの変換を活用して、簡単にコンプライアンスコンテンツを作成します。
全従業員とチームリーダーを対象に、一般的な職場でのハラスメントの状況と適切な対応を示す90秒のシナリオベースのビデオを制作してください。共感できる視覚スタイルを採用し、落ち着いたが真剣な音声トーンを伴わせ、コンテンツを非常に魅力的な職場ハラスメントトレーニングビデオにしてください。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、さまざまなシナリオを迅速に構築し、アクセシビリティとコンプライアンスのトレーニング強化のために字幕/キャプションを追加してください。
小規模ビジネスオーナーやHRジェネラリストを対象に、アンチハラスメントビデオメーカーのスピードと柔軟性を強調する45秒のダイナミックでモダンなビデオを開発してください。視覚スタイルはテンポが速く親しみやすく、明確でプロフェッショナルなボイスオーバーを使用してください。AIアバターを使用してトレーニングを迅速に更新および展開する能力を強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなプラットフォームでの配信を簡素化する方法を示し、その費用対効果を証明してください。
企業トレーナーやダイバーシティ＆インクルージョン担当者向けに、複雑な職場シナリオにおけるリアリズムとカスタマイズに焦点を当てた2分間の共感的で思慮深いビデオをデザインしてください。視覚スタイルは多様で包括的であり、プロフェッショナルで考慮された音声ナレーションでサポートされるべきです。HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを利用して代表的な状況を作成し、トレーニングがハラスメント防止の微妙な側面に効果的に対処し、真に包括的な環境を育むことを保証してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはカスタマイズされた従業員トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、トレーニングスクリプトをプロフェッショナルでカスタマイズされた従業員トレーニングビデオに簡単に変換します。スクリプトからのテキストからビデオへの変換機能と多様なアバター、AIボイスオーバーを組み合わせることで、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはアンチハラスメントビデオにおけるリアリズムと多言語サポートのためにどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、アンチハラスメントビデオメーカーの取り組みにおいて高いリアリズムとカスタマイズを実現します。また、プラットフォームには多言語サポートが含まれており、グローバルな労働力に効果的なコンプライアンストレーニングを提供できます。
HeyGenは既存のHRトレーニングシステムと職場ハラスメントトレーニングビデオを統合できますか？
はい、HeyGenはさまざまなLMS統合をサポートしており、職場ハラスメントトレーニングビデオを既存のHRトレーニングプログラムにシームレスに組み込むことができます。これにより、重要なコンプライアンストレーニングの効率的な展開と追跡が可能になります。
HeyGenは魅力的なハラスメントトレーニングのためにどのようなリソースを提供しますか？
HeyGenは、職場のハラスメントトレーニングビデオを作成するための多様なビデオテンプレートとAIビデオジェネレーターを提供します。これらをシナリオベースのビデオトレーニングに簡単に適応させ、学習者のエンゲージメントと効果を高めることができます。