ハラスメント防止ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成

AIアバターを使用して法的コンプライアンスを確保し、魅力的なハラスメント防止トレーニングビデオを簡単に作成します。

新入社員向けに60秒のハラスメント防止トレーニングビデオを作成し、プロフェッショナルなビジュアルと明確なナレーションを使用してください。このビデオでは職場でのハラスメントを定義し、会社の方針を説明します。HeyGenのAIアバターを活用して、効果的なハラスメント防止トレーニングビデオを魅力的に提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全従業員と管理職を対象にした45秒のハラスメント防止意識向上ビデオを生成し、共感的なトーンと魅力的なビジュアルで一般的なシナリオを紹介します。このビデオは不適切な行動の認識と報告方法を示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して法的コンプライアンスを確保します。
サンプルプロンプト2
マネージャーとチームリーダー向けに30秒のHRトレーニングビデオを開発し、直接的で権威あるビジュアルスタイルを採用して、尊敬のある職場環境を維持する上での重要な役割を強調します。このプロンプトはハラスメント防止トレーニングのベストプラクティスに焦点を当て、HeyGenのボイスオーバー生成機能で明確さを向上させます。
サンプルプロンプト3
全従業員向けに50秒の情報ビデオを制作し、モダンでクリーンなビジュアルスタイルで会社の安全な職場へのコミットメントを安心させます。このAIビデオメーカーのプロンプトは、職場の懸念についてのオープンなコミュニケーションを促進し、HeyGenの字幕/キャプションを使用してAI駆動の魅力的なビデオのアクセシビリティを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ハラスメント防止ビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールを使用して、職場の意識と法的コンプライアンスを確保するためのプロフェッショナルで魅力的なハラスメント防止トレーニングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、既存の「ビデオスクリプト」をプラットフォームに貼り付けます。「テキストからビデオ」機能がテキストを瞬時にビデオシーンに変換し、コンテンツ作成の時間と労力を節約します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
メッセージを伝えるために多様な「AIアバター」ライブラリから選択します。これらのプロフェッショナルな「AIプレゼンター」は、トレーニングコンテンツを生き生きとさせ、ビデオを魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
カスタムブランディングを追加
「ブランディング管理（ロゴ、色）」を利用して、会社のビジュアルアイデンティティを統合します。ロゴとブランドカラーを適用して一貫性を確保し、「ハラスメント防止意識向上ビデオメーカー」で組織のメッセージを強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して希望の形式でダウンロードします。完成した「ハラスメント防止トレーニングビデオ」を内部プラットフォームで簡単に配布し、効果的な「HRトレーニング」と「法的コンプライアンス」を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なHRトピックを簡素化

明確で簡潔なAI生成ビデオを通じて、複雑なハラスメント防止ガイドラインを理解しやすく記憶しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてハラスメント防止トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストやビデオスクリプトを魅力的なハラスメント防止トレーニングビデオに変換する高度なAIビデオメーカーです。HeyGenを使用すると、AIアバターとリアルなAIボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなビデオを簡単に生成でき、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HRトレーニングにおいてHeyGenを効果的なAIビデオメーカーにする特徴は何ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートやAI駆動の魅力的なビデオを含む一連の機能を提供します。これにより、組織は広範なビデオ制作経験がなくても、高品質で影響力のあるトレーニング資料を効率的に作成できます。

HeyGenはハラスメント防止意識向上ビデオコンテンツの法的コンプライアンスを確保するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは一貫性のある法的に準拠したハラスメント防止意識向上ビデオコンテンツを作成するのに役立ちます。正確なビデオスクリプトをAI生成ビデオに変換し、ブランド管理を行うことで、メッセージの正確性と法的基準の遵守を確保します。

HeyGenはあらゆる種類の職場ハラスメントトレーニングビデオに適していますか？

HeyGenは、さまざまな職場ハラスメントトレーニングビデオの作成に非常に柔軟です。AI駆動のプラットフォームを使用して多様なAIプレゼンターを活用し、特定のシナリオに対応するコンテンツをカスタマイズできるため、包括的で適応性のあるトレーニングに最適なツールです。