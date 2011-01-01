ユースケース

HeyGenの革新的なプラットフォームは、ユーザーが努力せずにパーソナライズされた魅力的な誕生日ビデオを作成できるようにします。ドラッグアンドドロップ、オーディオライブラリ、ビデオテンプレートなどの機能を使用して、HeyGenは誕生日ビデオの作成を簡素化し、ソーシャルメディアでアニメーションのあいさつや記憶に残る瞬間を共有することを容易にします。