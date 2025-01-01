ユニークで特注の作品を求める潜在的な購入者をターゲットにした、45秒のエレガントな商品動画を作成し、最新の手作りジュエリーコレクションを紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して、洗練されたナレーション生成を行い、クリーンでミニマルな背景に高精細なビジュアルを配置し、各アイテムの芸術性を引き立てるために柔らかいアンビエント音楽を使用します。

