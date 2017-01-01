若者やソーシャルメディアユーザーをターゲットにした、30秒のスリリングなハロウィン動画を作成しましょう。TikTokやInstagram Reelsに最適なこの動画は、ダイナミックなビジュアルスタイルで、クイックカット、ネオンの不気味な照明、そして不安を煽るハイエナジーなサウンドトラックを特徴とし、最後に驚きのコスチュームを披露します。HeyGenのAIアバターを活用して、ユニークでアニメーション化されたキャラクターをシーンに登場させ、「ハロウィン動画」の雰囲気を最先端のクリエイティビティで高めましょう。

ビデオを生成