AIでヘアケアマスタリービデオメーカーになる

直感的なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなヘアチュートリアルビデオを簡単に制作します。

228/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや美容愛好家を対象にした45秒のヘアチュートリアルビデオを開発し、シンプルで効果的な日常のヘアケアルーチンを詳述します。ビデオはクリーンでミニマリストなビジュアル美学を採用し、穏やかなバックグラウンドミュージックと落ち着いた指導的なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、各ステップを正確にナレーションし、ヘアケアのマスタリーを求める人々にとって明確で魅力的な体験を保証します。
サンプルプロンプト2
AIアバターがスタイリスト志望者向けに高度なスタイリングのヒントを提供する60秒のプロフェッショナルな指導ビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、明確でクリアな音声対話とアンビエントなバックグラウンドスコアを備えています。HeyGenのAIアバターを活用して、専門家のペルソナを生き生きとさせ、複雑なヘアスタイル技術を観客にとってアクセスしやすく魅力的にします。
サンプルプロンプト3
新しいヘア製品を紹介する30秒のプロモーションビデオをデザインし、髪のボリュームを増やしたい消費者を特にターゲットにします。この短編コンテンツは、光沢のある製品ショットとダイナミックな使用デモンストレーションを特徴とし、エネルギッシュで説得力のあるナレーションと高揚感のあるインストゥルメンタルトラックを組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、製品の利点を明確に説明し、完璧なヘアスタイルを求める欲望に訴えかけるナラティブフローを最適化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘアケアマスタリービデオメーカーの仕組み

AIを活用したクリエーションで、ヘアケアの専門知識を魅力的なビデオチュートリアルに変換し、視聴者を引き付け、ブランドを高める準備を整えます。

1
Step 1
スクリプトを作成
HeyGenにスクリプトを貼り付けて、ヘアケアチュートリアルを始めましょう。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、書かれた言葉から瞬時にビデオコンテンツを生成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
プロフェッショナルなAIアバターを選んで、ヘアケアのヒントを提示し、技術をデモンストレーションすることで、ビデオを強化します。これにより、コンテンツがダイナミックに生き生きとします。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ブランディングコントロールを使用して、ヘアケアビデオをカスタマイズします。ロゴ、カスタムフォント、ブランドカラーを追加して、すべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロフェッショナルなヘアケアビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、Instagramリールを含む広範な視聴者にメッセージを届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ヘアケア教育コンテンツを強化

.

ダイナミックなAIビデオでヘアケアマスタリーコースやトレーニングモジュールを向上させ、学習者のエンゲージメントと保持を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なヘアケアマスタリービデオコンテンツの作成を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオ作成を活用して、トップのヘアケアマスタリービデオメーカーになることを可能にします。リアルなAIアバターと豊富なテンプレートやシーンを利用して、プロフェッショナルなヘアチュートリアルビデオを簡単に制作できます。

ヘアチュートリアルのスクリプトを魅力的なビデオに変換する最も簡単な方法は何ですか？

HeyGenは、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なヘアチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなボイスオーバー生成とビジュアルを生成し、コンテンツを迅速に生き生きとさせます。

HeyGenはソーシャルメディア向けのブランド化されたヘアスタイルビデオコンテンツの作成を支援できますか？

もちろんです！多用途なヘアスタイルビデオメーカーとして、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、短編コンテンツをカスタマイズできます。Instagramリールのようなプラットフォームに合わせて、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に行い、ブランドを際立たせます。

HeyGenはどのようにしてヘアトランスフォーメーションモンタージュをより広い視聴者に届けることを保証しますか？

HeyGenは、自動的に字幕/キャプションを生成することで、ヘアトランスフォーメーションモンタージュがより広い視聴者に届くことを保証し、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。また、プロフェッショナルなビジュアル要素を追加するために、広範なメディアライブラリ/ストックサポートでビデオを充実させることができます。