ヘアケア基礎ビデオメーカー: 魅力的なチュートリアルを作成

テキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、魅力的なヘアケアチュートリアルや製品デモを生成し、時間と労力を節約します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
美容愛好家に効果的なソリューションを求める新しいヘアセラムを紹介する、洗練された30秒の「製品ビデオメーカー」をデザインしてください。HeyGenの高度なボイスオーバー生成を利用して、主要な利点と成分を現代的で情報豊富なビジュアルスタイルと明確で説得力のある音声でナレーションします。
サンプルプロンプト2
忙しい人々に即効性のある美容のヒントを提供する、クイックなヘアスタイリングハックを紹介する15秒の「ソーシャルメディアビデオ」クリップを制作してください。この「ヘアケアマスタリービデオメーカー」コンテンツは、最大のリーチを得るために字幕/キャプションを備え、テンポの速い視覚的にダイナミックなスタイル、トレンディなバックグラウンドミュージック、簡潔なオンスクリーンテキストで提供されるべきです。
サンプルプロンプト3
HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、洗練された一貫したブランドイメージを持つ、プロフェッショナルな60秒の「マーケティングビデオ」スポットを開発し、サービスを宣伝するために意欲的なヘアスタイリストを対象にします。小規模ビジネスオーナーやサロンの専門家をターゲットにし、彼らの専門知識を示すために、インスピレーションを与えるビジュアル美学と感動的なバックグラウンドミュージックを使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ヘアケア基礎ビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI駆動ツールを使用して、ヘアケアの知識をプロフェッショナルなビデオチュートリアルや製品ショーケースに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
まず、ヘアケアの専門知識をスクリプトに入力するか、多様なビデオテンプレートから選択します。HeyGenの効率的な「テキストからビデオ」機能を使用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択し、ボイスを生成
ヘアケアチュートリアルを提示するために「AIアバター」の中から選択します。高度な技術により、スクリプトから自然な音声のボイスオーバーが生成され、魅力的で明確なガイドを作成します。
3
Step 3
ブランディングを適用し、ビジュアルを洗練
ブランドの独自のスタイルでコンテンツを個別化します。「ブランディングコントロール」を利用して、ロゴや特定の色を追加し、一貫性のあるプロフェッショナルなビデオを作成します。
4
Step 4
ヘアケアの傑作をエクスポート
プロジェクトを完成させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、あらゆるプラットフォームに合わせてビデオを調整し、完成したチュートリアルを高品質で配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルなヘアケア教育とチュートリアル

包括的なヘアケア基礎ビデオチュートリアルと教育コンテンツを開発し、グローバルなオーディエンスに配信し、リーチを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI駆動のヘアチュートリアルビデオの作成を効率化できますか？

はい、HeyGenは効率的な「ヘアケア基礎ビデオメーカー」であり、「テキストからビデオ」技術を活用して、スクリプトをリアルな「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を備えた動的な「AI駆動のヘアチュートリアル」に変換します。

HeyGenは効果的なヘアケア製品ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力な「製品ビデオメーカー」として機能し、カスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」と基本的な「ブランディングコントロール」を提供し、プロフェッショナルで魅力的な「マーケティングビデオ」をヘアケア製品のために制作するのを助けます。

HeyGenはヘアケアブランドのための魅力的なソーシャルメディアビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは直感的な「ヘアケア基礎ビデオメーカー」として、ヘアケアのための魅力的な「ソーシャルメディアビデオ」の作成を簡素化します。「字幕/キャプション」を簡単に追加し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で最適なプラットフォームパフォーマンスを実現します。

HeyGenでのヘアケアビデオ制作におけるクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、ヘアケアビデオを個別化するための広範な「カスタマイズオプション」を提供し、多用途な「メディアライブラリ」と「ドラッグアンドドロップエディター」機能を含み、各プロジェクトに対するクリエイティブなコントロールを強化し、理想的な「ヘアケアマスタリービデオメーカー」となります。