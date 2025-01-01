ハッカソンの審査員や潜在的な投資家を対象にした、革新的なプロジェクトの特徴をエネルギッシュでプロフェッショナルかつ視覚的に魅力的なスタイルで紹介する、60秒の説得力あるハッカソンデモビデオを作成してください。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、詳細なプロジェクト説明を洗練されたプレゼンテーションに変え、AIを活用したビデオ作成を通じて、ソリューションの影響力と市場の可能性を明確なナレーションで強調してください。

ビデオを生成