ハック ビデオメーカー：AIで魅力的なビデオを作成

あなたのビデオ制作を革新しましょう。高度なテキストからビデオへの機能を使って、どんな台本もすぐに魅力的なAIビデオに変換します。

テック愛好家やコンテンツクリエーター向けに、1分間のスピーディでエネルギッシュなチュートリアルが「ビデオメーカーの課題をハックする」方法を明らかにします。このプロンプトは、HeyGenの「スクリプトからテキストへのビデオ」機能を活用して、リアルな「AIアバター」を使った魅力的なビジュアルを即座に生成することで、ダイナミックなコンテンツを作成することを強調しています。

クリエイティブエンジン

クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ

エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプト-ネイティブビデオ制作

エンドツーエンド動画生成

構造と意図を持って作られた

レビュー

ビデオ作成のハック方法

HeyGenの強力なAIツールを使用して、脚本から画面までのワークフローを簡素化し、効率的にプロフェッショナルなビデオを作成する方法を発見しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成する
スクリプトを貼り付けて、すぐにビデオを生成します。私たちのテキストからビデオへのスクリプト機能は、あなたのアイデアを簡単に視覚的な物語に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択してください
AIアバターの多様なライブラリから選択して、あなたのメッセージを強化しましょう。これらのリアルなプレゼンターが、あなたのコンテンツを魅力的なプロフェッショナリズムで伝えます。
3
Step 3
魅力的な字幕を追加
アクセシビリティと視聴者の関与を高めるために、正確な字幕/キャプションを自動生成します。メッセージが明確で、より広い視聴者に届くようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオの仕上げを行い、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、どのプラットフォームにも最適化しましょう。高品質な作品をシームレスに配信します。

ユースケース

HeyGenはビデオ編集を革新し、ユーザーが迅速に高品質なビデオを作成できるようにします。AIビデオエディターを活用して、ビデオ作成プロセスを合理化し、効率的かつ効果的に魅力的なAIビデオを生産し、ビデオ制作のワークフローを'ハッキング'します。

トレーニングと開発を強化する

よくある質問

HeyGenはビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIツールを活用してビデオ作成を効率化します。私たちのAIビデオメーカーは、ユーザーが迅速にプロ品質のビデオを生成できるようにし、複雑なビデオ編集をユーザーフレンドリーな体験に変えます。

HeyGenはリアルなトーキングヘッドビデオと正確な字幕を作成できますか？

もちろんです。HeyGenにはリアルなリップシンクが可能な高度なAIアバターが搭載されています。35言語以上で自動的に字幕を生成する機能と組み合わせることで、HeyGenはあなたが魅力的なトーキングヘッドビデオを簡単に制作することを可能にします。

HeyGenがテキストをビデオコンテンツに変換するためのどのような機能を提供していますか？

HeyGenはスクリプトをダイナミックなAIビデオに変換することに長けています。私たちの強力なビデオジェネレーターを使用すると、テキストから魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成でき、ボイスオーバーやカスタマイズ可能なシーンが完備されています。

HeyGenは広範なビデオ編集機能とブランディングオプションを提供していますか？

はい、HeyGenはブランディングコントロールが充実した包括的なビデオ編集スイートを提供しています。ロゴ、色、様々なテンプレートを使ってビデオをカスタマイズし、コンテンツがブランドアイデンティティと完璧に一致するようにすることができます。