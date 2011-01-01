ハック ビデオメーカー：AIで魅力的なビデオを作成
あなたのビデオ制作を革新しましょう。高度なテキストからビデオへの機能を使って、どんな台本もすぐに魅力的なAIビデオに変換します。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンド動画生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenはビデオ編集を革新し、ユーザーが迅速に高品質なビデオを作成できるようにします。AIビデオエディターを活用して、ビデオ作成プロセスを合理化し、効率的かつ効果的に魅力的なAIビデオを生産し、ビデオ制作のワークフローを'ハッキング'します。
高成果を生む広告制作.
Quickly produce high-impact video ads using AI, driving better campaign results and expanding your reach effortlessly.
魅力的なソーシャルメディアコンテンツ.
Effortlessly generate captivating social media videos and short clips in minutes to boost engagement and grow your online presence.
よくある質問
HeyGenはビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用してビデオ作成を効率化します。私たちのAIビデオメーカーは、ユーザーが迅速にプロ品質のビデオを生成できるようにし、複雑なビデオ編集をユーザーフレンドリーな体験に変えます。
HeyGenはリアルなトーキングヘッドビデオと正確な字幕を作成できますか？
もちろんです。HeyGenにはリアルなリップシンクが可能な高度なAIアバターが搭載されています。35言語以上で自動的に字幕を生成する機能と組み合わせることで、HeyGenはあなたが魅力的なトーキングヘッドビデオを簡単に制作することを可能にします。
HeyGenがテキストをビデオコンテンツに変換するためのどのような機能を提供していますか？
HeyGenはスクリプトをダイナミックなAIビデオに変換することに長けています。私たちの強力なビデオジェネレーターを使用すると、テキストから魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成でき、ボイスオーバーやカスタマイズ可能なシーンが完備されています。
HeyGenは広範なビデオ編集機能とブランディングオプションを提供していますか？
はい、HeyGenはブランディングコントロールが充実した包括的なビデオ編集スイートを提供しています。ロゴ、色、様々なテンプレートを使ってビデオをカスタマイズし、コンテンツがブランドアイデンティティと完璧に一致するようにすることができます。