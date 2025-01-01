生息地研究ビデオメーカー：簡単に野生生物ビデオを作成

野生生物教育者は、強力なAIアバターを使用して、物語を生き生きとさせる魅力的な教育ビデオを迅速に制作できます。

100/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
環境保護活動家を対象にした45秒の野生生物保護ビデオメーカーセグメントを開発し、ドキュメンタリー風のビジュアルスタイル、スクリプトからの強力なテキストからビデオへのナレーション、およびメディアライブラリ/ストックサポートからの素晴らしいビジュアルを特徴とします。
サンプルプロンプト2
将来の野生生物教育者向けに60秒の生息地研究ビデオを作成し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じて情報豊富なグラフィックスとクリーンな美学を活用し、学習を強化するための明確な字幕/キャプションを完備します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアの視聴者向けにテンポの速い30秒のAI動物事実ビデオをデザインし、ダイナミックなビジュアルと魅力的なAIアバターを使用して興味深い事実を共有し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

生息地研究ビデオメーカーの使い方

野生生物教育者やコンテンツクリエーターに最適なAI搭載ツールで、魅力的で情報豊富な生息地研究ビデオを簡単に制作できます。

1
Step 1
スクリプトから作成
生息地研究の詳細なスクリプトを書くことから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を使用して、テキストを視覚的なシーケンスに変換し、「教育ビデオ」の基盤を作成します。
2
Step 2
ビジュアルとアセットを選択
HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」から「素晴らしいビジュアル」を選択します。高品質の画像やビデオクリップを統合して、さまざまな動物の生息地や生態シーンを鮮やかに紹介します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
HeyGenの「ナレーション生成」を使用して、魅力的な「プロフェッショナルなナレーション」をビデオに追加します。高品質なAIボイスから選択し、複雑な生息地の詳細や動物の事実を明確に説明します。
4
Step 4
エクスポートと共有
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、「YouTube」などのプラットフォームに最適化します。最後に、完成した生息地研究ビデオをエクスポートし、視聴者に情報を提供し教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントを向上

.

動的でAI駆動のビデオレッスンやプレゼンテーションで、生息地研究における学生のエンゲージメントと知識の保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように効果的なAI動物事実ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を含む高度なAIビデオツールを活用して、魅力的なAI動物事実ビデオを効率的に作成します。教育コンテンツをプロフェッショナルなナレーションで素晴らしいビジュアルに簡単に変換できます。

HeyGenは動物生息地意識向上ビデオメーカーのプロジェクトに最適な機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供し、魅力的な動物生息地意識向上ビデオを作成します。AIアバターとナレーション生成により、教育ビデオにプロフェッショナルなナレーションと素晴らしいビジュアルを提供します。

HeyGenは野生生物教育者がプロフェッショナルな野生生物保護ビデオメーカーコンテンツを制作するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、野生生物教育者やコンテンツクリエーターが高品質な野生生物保護ビデオメーカーコンテンツを制作するのを支援するように設計されています。プロフェッショナルなナレーションやアスペクト比のリサイズなどの機能を備えており、YouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォームに最適な教育ビデオを提供します。

HeyGenはAIアバターと動物アニメーションを使用した教育ビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはAIアバターと豊富なメディアライブラリリソースを提供し、動物アニメーションを組み込んだダイナミックな教育ビデオの作成を可能にします。これにより、インパクトのある生息地研究ビデオを簡単にプロフェッショナルに制作できます。