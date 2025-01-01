生息地認識サマリービデオメーカー: AIによる迅速な作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
環境愛好家やソーシャルメディアユーザーを対象に、海洋生物に対するプラスチック汚染の壊滅的な影響を強調する60秒の公共サービスアナウンスメントを開発してください。影響を受けた動物や美しい海の高品質なストック映像を使用したドラマチックなビジュアルストーリーテリングアプローチを利用し、哀愁漂うが希望に満ちたサウンドトラックと、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効率的に活用して作成されたダイナミックなナレーションで緊急の「教育ビデオ」を作成します。
サンプルプロンプト2
保護団体や一般の人々に向けて、さまざまな生態系からの成功した野生生物の回復ストーリーを紹介する30秒のインスパイアリングな祝賀モンタージュをデザインしてください。ビデオは前向きでポジティブなトーンを持ち、ビフォーアフターの映像と鮮やかな自然のショットを組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して迅速に「ビデオ作成」を行い、「野生生物コンテンツクリエイター」が良いニュースを共有することを目指します。
サンプルプロンプト3
自然ドキュメンタリーファンや教育コンテンツを求める人々に最適な50秒のミニドキュメンタリーを作成し、特定の絶滅危惧種の自然生息地での「一日」を提供します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートから引き出された本物でリアルなビジュアルを使用し、自然の音景と知識豊富なAIアバターによる情報豊かな解説を組み合わせ、複雑な生態学的データをアクセスしやすく魅力的な「AIビデオメーカー」プロダクションに変えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

生息地認識サマリービデオメーカーの使い方

AIを活用して、生息地認識サマリービデオを簡単に制作し、教育と影響力のあるビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツをAIビデオメーカーに入力することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、テキストに基づいてシーンを自動生成し、生息地認識サマリービデオの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
広範なメディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像やビデオクリップを選んで、野生生物ビデオ制作を強化します。生息地や種を視覚的に表現し、サマリーを生き生きとさせます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
自然な音声のナレーションで教育ビデオを向上させます。高度なボイスオーバー生成機能を使用して、複雑なトピックを効果的に説明する明確で魅力的な音声を追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビジュアルストーリーテリングの傑作を完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、生息地認識ビデオをさまざまなプラットフォームに準備し、最大のリーチと影響を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

野生生物と生息地のストーリーをアニメーション化

AIを活用したビデオストーリーテリングを利用して、野生生物の生息地と重要な環境の物語を鮮やかに描写します。

よくある質問

HeyGenは生息地認識のようなトピックのクリエイティブなビデオ制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオメーカーおよびクリエイティブエンジンとして機能し、スクリプトからテキストをビデオに変換して魅力的なビジュアルストーリーテリングを実現します。これにより、野生生物ビデオ制作や生息地認識サマリービデオメーカーのニーズに対するプロセス全体が簡素化されます。

HeyGenは野生生物コンテンツクリエイターが魅力的な教育ビデオを制作するのを支援できますか？

はい、HeyGenは野生生物コンテンツクリエイターが教育ビデオを開発するのをサポートします。カスタマイズ可能なテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成、広範なメディアライブラリ/ストックサポートなどの機能がすべての必要なツールを提供します。

HeyGenはビデオのビジュアルストーリーテリングの側面を強化するためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenは、あらゆるビデオ制作プロジェクトのビジュアルストーリーテリングを向上させる多様なツールを提供します。ユーザーはAIアバターを活用し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスし、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを利用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに最適化できます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティとマルチプラットフォーム配信の機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはYouTubeやソーシャルメディアなどのプラットフォームでビデオがアクセス可能で簡単に共有できるようにします。広範なエンゲージメントのためのクローズドキャプションや、さまざまなチャンネルに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの機能を含んでいます。