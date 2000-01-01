Create Stunning Videos with Our Gym Video Maker
AIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを使って、あなたのフィットネスコンテンツを変身させ、魅力的なソーシャルメディアマーケティングを展開しましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないですか？
これらのプロンプトのいずれかを試してみてください。
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
パーソナルトレーナー向けに、自分の専門知識を披露し新規顧客を引きつけるための60秒のフィットネスビデオを作成しましょう。このビデオはHeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを特徴とし、あなたのユニークなスタイルに合わせてコンテンツを調整できます。ビジュアルアプローチは洗練されたモダンなスタイルで、トレーニングのヒントを強調するためのクリアで魅力的な字幕が付きます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して個人的なタッチを加え、潜在的な顧客との共感を呼び起こしましょう。
ジムのオーナーがオンラインで施設を宣伝するのに最適な30秒のワークアウトビデオを制作します。ターゲットオーディエンスは、視覚的に魅力的なコンテンツに動機付けられる潜在的なジム会員です。HeyGenのAIアバターを使用して、最先端の設備やアメニティを強調したジムのバーチャルツアーを作成できます。ビデオはクリーンでプロフェッショナルな外観を持ち、視聴体験を高めるために控えめな背景音楽が流れます。
フォロワーに迅速なワークアウトルーティンでインスピレーションを与えたいインフルエンサー向けに、45秒のフィットネスビデオテンプレートを制作します。このビデオはHeyGenのスクリプトからテキストへのビデオ機能を活用し、ワークアウトプランを魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換できます。スタイルはエネルギッシュでカラフル、視聴者の関心を引きつけるモーショングラフィックテキストアニメーションが特徴です。様々なソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適で、このビデオはより広い視聴者との繋がりを助けます。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いている
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AI駆動のソリューションを用いて、フィットネス愛好家やジムオーナーが努力せずに魅力的なジムのビデオを簡単に作成できるように力を与え、ソーシャルメディアマーケティングと視聴者のエンゲージメントを向上させます。
魅力的なソーシャルメディア用のビデオを作成する.
Create dynamic fitness videos in minutes to captivate your audience and boost your social media presence.
観客を鼓舞し、モチベーショナルなビデオで高揚させる.
Craft motivational workout videos that inspire and energize viewers, driving engagement and loyalty.
よくある質問
HeyGenが私のジムのビデオコンテンツをどのように向上させることができますか？
HeyGenはAIビデオ編集を活用した強力なジムビデオメーカーを提供しており、ビデオ作成プロセスを合理化します。カスタマイズ可能なテンプレートとモーショングラフィックテキストアニメーションを使用して、視聴者を魅了するエンゲージングなフィットネスビデオを作成できます。
HeyGenがフィットネスビデオ編集に提供する機能は何ですか？
HeyGenのフィットネスビデオメーカーには、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ、ボイスオーバー生成、ストック映像が含まれるメディアライブラリーなどの機能が含まれています。これらのツールを使用すると、プロフェッショナルなワークアウトビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはフィットネスブランドのソーシャルメディアマーケティングをサポートできますか？
もちろんです！HeyGenのビデオ作成ソリューションは、ソーシャルメディアマーケティングに最適です。フィットネスビデオのテンプレートと背景音楽のオプションを使用して、ブランドのオンラインプレゼンスを高める魅力的なコンテンツを制作できます。
ワークアウト動画編集にHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズやブランディングコントロールなどの機能を備えたAI駆動のジムビデオエディターで差別化を図っています。これらの機能により、ビデオは洗練され、ブランドアイデンティティに沿ったものになります。