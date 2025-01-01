ジムビデオジェネレーター: 驚くべきフィットネスコンテンツを作成

HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、撮影なしでプロフェッショナルなジムプロモーションビデオやオンデマンドワークアウトを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒のジムプロモーションビデオを作成し、今後の高強度インターバルトレーニング（HIIT）クラスを宣伝します。速いペースのビジュアルスタイルとモチベーショナルなバックグラウンドミュージック、熱意あるナレーションを目指し、新しい挑戦を求めるフィットネス愛好家をターゲットにします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、注目を集める魅力的なジムプロモーションビデオを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト2
『ワークアウトのための3つのハイドレーションハック』のような、簡単で使いやすいフィットネスのヒントを提供する30秒のビデオを開発します。このビデオは、現代的でミニマリストなビジュアルスタイルと明確で簡潔なナレーションを特徴とし、主にソーシャルメディアのオーディエンスを対象としています。HeyGenの自動字幕/キャプションを統合して、アクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
フィットネスコーチからの1分30秒のモチベーショナルメッセージをデザインし、トレーニングにおける一貫性と忍耐力を奨励します。ビジュアルスタイルは本物で温かみがあり、可能であればインスピレーションを与えるジムの映像を特徴とし、インスピレーションを与える明確なナレーションを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、コーチからのプロフェッショナルで魅力的なメッセージを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ジムビデオジェネレーターの使い方

AIとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、撮影なしでソーシャルメディアやオンデマンドワークアウト用のダイナミックなフィットネスビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択するか、テキストからビデオへの機能を利用してスクリプトからコンテンツを生成します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
統合メディアライブラリから要素を追加するか、独自のアセットをアップロードしてブランドに合わせてビデオを強化します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成
さまざまなトーンや言語から選択して、フィットネスビデオに洗練されたタッチを加えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比を選択して作成を完成させ、魅力的なジムビデオをエクスポートして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的なジムプロモーションビデオを生成

AIを使用して数分で高コンバージョンのジムプロモーションビデオをデザインし、新しいメンバーを引き付け、魅力的なビジュアルでジムのリーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして撮影なしでフィットネスビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオエディターを使用すると、撮影なしでプロフェッショナルなジムプロモーションビデオやオンデマンドワークアウトを生成できます。テキストからビデオへの機能とAIアバターを活用して、高品質なフィットネスコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはジムコンテンツ用のカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはフィットネスビデオ専用に設計されたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これにより、ブランドのカスタマイズが可能で、ジムプロモーションビデオやコーチ向けのコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはビデオ制作にどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバター、正確なボイスオーバー生成、自動字幕などの高度な技術機能を備えた強力なAIビデオエディターです。また、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに対応した柔軟なアスペクト比の調整をサポートし、コンテンツワークフローを効率化します。

HeyGenはコーチがオンデマンドワークアウトビデオを迅速に制作するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動のジムビデオジェネレーターは、コーチのためのビデオ制作プロセスを簡素化します。プロフェッショナルなオンデマンドワークアウトやその他のフィットネスビデオを迅速に制作し、ブランドとAIボイスオーバーを備えて、オーディエンスを簡単に引き付けることができます。