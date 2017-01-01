ジムオンボーディングビデオメーカー：新メンバーを迅速にエンゲージ

リアルなAIアバターでパーソナライズされたコンテンツを提供し、メンバーオンボーディングのエンゲージメントを向上させましょう。

新しいジムのメンバー向けに、1分間の歓迎オンボーディングビデオを作成しましょう。親しみやすくエネルギッシュなビジュアルスタイルと、明るいAIボイスオーバーを使用して、主要な施設やスタッフを効果的に紹介し、初日から強力なメンバーオンボーディングのエンゲージメントを促進します。HeyGenのリアルなAIアバターを活用して、パーソナライズされた挨拶と指示をシームレスに届けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ジムのオーナーは、90秒の説明ビデオを作成して、会員の階層と特典を明確に説明することができます。このビデオは、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルと、明瞭で自信に満ちたボイスオーバーが求められます。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを利用することで、この影響力のあるジムオンボーディングビデオメーカーのショーケースの制作が効率化されます。
サンプルプロンプト2
新規登録者向けに、ジムの基本ルールとユニークな設備を強調した45秒のダイナミックなビデオを制作します。ビジュアルは鮮やかで魅力的であり、現代的でモチベーションを高める背景音楽と目立つ画面上のテキストでサポートされるべきです。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての視聴者がコンテンツを簡単に理解できるようにし、全体的なオンボーディングビデオの体験を向上させます。
サンプルプロンプト3
新しいメンバー向けに、さまざまなジム機器の安全な使用方法を詳細に説明する2分間の包括的なウォークスルーが必要です。このビデオは、明確で段階的なビジュアルプレゼンテーションと、安心感を与える情報豊富なAIアバターボイスを特徴とするべきです。多様なプラットフォームに最適化するために、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用し、デバイス間でシームレスな視聴を実現し、パーソナライズされたコンテンツ配信を行います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ジムオンボーディングビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで新しいジムメンバー向けの魅力的でパーソナライズされたオンボーディングビデオを迅速かつ効率的に作成し、彼らの初体験を向上させましょう。

1
Step 1
テンプレートからビデオを作成
プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを入力してジムオンボーディングビデオを始めましょう。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
新しいメンバーの親しみやすいガイドとして、リアルなAIアバターを選び、オンボーディングビデオをより魅力的にします。
3
Step 3
AIボイスオーバーを生成
選択したアバターと完璧に同期する、自然な音声にスクリプトを変換する高度なAIボイスオーバー生成を使用します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
ジムのユニークなブランディングコントロールを組み込み、高品質のオンボーディングビデオを簡単にエクスポートし、新メンバーのエンゲージメントに備えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

AIを使用して、新しいジムメンバー向けの魅力的なオンボーディングビデオを数分で迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ジムのオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなオンボーディングビデオに変換します。リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用することで、この効率的なプロセスにより、HeyGenは新メンバー向けのジムオンボーディングビデオメーカーとして貴重な時間を節約します。

HeyGenはパーソナライズされたオンボーディングビデオのためにどのようなカスタマイズ機能を提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレート内でカスタムロゴやブランドカラーを追加できる広範なブランディングコントロールを提供しています。これにより、メンバーオンボーディングのエンゲージメントを高めるパーソナライズされたコンテンツを簡単にカスタマイズして作成できます。

HeyGenは自動キャプション付きの多言語オンボーディングビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはAIボイスオーバーと自動キャプションを備えた多言語ビデオの作成をサポートしています。この技術的な能力により、多様な新メンバーの観客に対して、オンボーディングコンテンツがアクセス可能で効果的であることを保証します。

HeyGenのリアルなAIアバターは、オンボーディングビデオの効果をどのように向上させますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、オンボーディングビデオのスクリプトを生き生きとさせ、コンテンツをよりダイナミックで魅力的にします。これにより、新メンバーの注意を引き、ジムのルールや特典などの重要な情報がAI生成ビデオを通じて効果的に伝えられます。