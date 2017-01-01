新しいジムメンバー向けにデザインされた1分間の魅力的なビデオで、施設へのパーソナライズされた歓迎と紹介を提供します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、ジムのさまざまなエリアを紹介するダイナミックなカメラワークを特徴とし、元気で励みになるAIのナレーションが加わります。HeyGenのAIアバターを活用して、メンバーを主要なステーションに案内し、すべてのオンボーディングビデオに一貫した親しみやすい顔を提供し、非常にパーソナライズされた感覚を与えます。

