ジムオンボーディングビデオジェネレーター：新メンバーを引き付ける
AIアバターを使用して、魅力的でパーソナライズされた歓迎ビデオを瞬時に作成し、新しいジムメンバーに価値を感じさせます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネスやトレーナーを対象とした2分間の指導ビデオを開発し、顧客オンボーディングビデオを効率的に作成したい方に向けます。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、AIビデオジェネレーター内のワークフローを示す画面録画を使用し、明確で情報豊富なAIのナレーションが伴います。ユーザーが詳細なビデオスクリプトを直接プロフェッショナルなビデオコンテンツに変換する方法を示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、洗練された最終製品を作成します。
HRプロフェッショナルやコンテンツクリエイターを対象とした45秒のアクセシブルなオンボーディングビデオを作成し、多様なオーディエンスにリーチする容易さを強調します。ビジュアル的には、ビデオはシンプルで情報豊かであり、アクションに沿って画面上のテキストを表示し、落ち着いた正確なAIのナレーションが加わります。HeyGenの字幕/キャプション機能が音声を自動的に文字起こしし、すべてのオンボーディングビデオの明確さとコンプライアンスを確保し、全体的な従業員オンボーディング体験を向上させる方法を示します。
ジムマネージャーやマーケティングチーム向けに、ソーシャルメディア用に新しいメンバーを歓迎するための30秒のダイナミックなプロモーションクリップを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、アクティブなジム利用者のクイックカットとモダングラフィックオーバーレイを組み合わせ、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと簡潔でやる気を引き出すAIのナレーションが加わります。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのコンテンツのシームレスな適応を可能にし、オンボーディングビデオメーカーのツールを多用途にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、魅力的なオンボーディングビデオの作成を劇的に簡素化します。HeyGenを使用すると、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとAIナレーションを特徴とすることで、新メンバーに対して効率的でスケーラブルなプロセスを実現します。
HeyGenはパーソナライズされたオンボーディングコンテンツのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、オンボーディングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。色をカスタマイズしたり、ロゴを追加したり、プロフェッショナルなテンプレートを利用して、新しい従業員や顧客に共鳴するパーソナライズされたコンテンツを作成できます。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに複数の言語でオンボーディングビデオを制作できますか？
はい、HeyGenはオンボーディングビデオを140以上の言語に翻訳することで、グローバルなオーディエンスにリーチすることができます。この強力な多言語サポートとAIナレーション機能を組み合わせることで、魅力的なビデオが世界中でアクセス可能で影響力のあるものになります。
HeyGenのAIビデオプラットフォームはオンボーディングのためのビデオ編集プロセスをどのように強化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、テキストベースの編集などの機能を通じてビデオ作成プロセス全体を合理化し、ドキュメントのようにビデオを編集できます。このエンドツーエンドのビデオ生成機能により、高品質な顧客および従業員のオンボーディングビデオを効率的に制作するワークフローが確保されます。