ガイド付きチュートリアルビデオジェネレーター: 魅力的なハウツーコンテンツを作成

プロフェッショナルな音声生成を備えたAIチュートリアルビデオジェネレーターで、明確なステップバイステップのチュートリアルビデオを迅速に作成します。

新しいユーザーが複雑なプラットフォームで初期設定を完了する方法を示す1分間のガイド付きチュートリアルビデオを作成してください。新しいソフトウェアユーザーと社内チームを対象に、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの音声生成機能による落ち着いた明瞭なAIナレーションで各ステップを案内し、プロセスを簡単に理解できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
開発者やITプロフェッショナル向けに、ソフトウェア製品内の特定の高度な技術機能、例えば新しいAPI統合を示す90秒のビデオを開発してください。ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用して画面上の重要な要素を強調し、複雑な概念を説明し、HeyGenのAIアバターが技術的な説明での力を示す様子を、生成AIプラットフォームによって実現します。
サンプルプロンプト2
既存のユーザーを対象に、頻繁に使用されるアプリケーション内のショートカットや効率的なハックを示す45秒のクイックチップビデオを制作してください。このビデオはテンポが速く簡潔で、重要な情報が簡単に理解できるように明確なテキストオーバーレイとHeyGenの字幕機能を使用し、元気で親しみやすい音声トーンで要点をすぐに伝える効果的なチュートリアルビデオを提供します。
サンプルプロンプト3
既存の顧客とプロダクトマネージャー向けに、主要な製品アップデートや新機能のリリースを発表し紹介する2分間のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されており、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して新しいUI要素と機能をシームレスに紹介し、プロフェッショナルで権威あるAIボイスが改善点の包括的なビデオドキュメントを提供し、この生成AIプラットフォームの多様性を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ガイド付きチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

お客様のトレーニングとオンボーディングのために、洞察を魅力的なステップバイステップのビデオドキュメントに簡単に変換します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
コンテンツをアウトライン化するか、既存のスクリプトを貼り付けてください。スクリプトからのテキストビデオ機能がステップバイステップの説明の作成を効率化します。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを選択
プロフェッショナルなタッチでガイド付きチュートリアルビデオを強化します。さまざまなテンプレートとシーンから選択して、コンテンツを視覚的に構成します。
3
Step 3
音声とブランディングで強化
コンテンツに自然な音声生成を適用します。ビデオドキュメント全体で一貫性を確保するために、ブランディングコントロールを適用します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして配布
アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してビデオを完成させます。高品質のコンテンツを顧客トレーニングのために簡単に共有または埋め込みます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な指示の明確化

複雑なプロセスを簡素化し、明確なステップバイステップのビデオドキュメントを提供し、複雑なトピックを理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはAIチュートリアルビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは強力なAIチュートリアルビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストをプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。AIアバターとリアルな音声生成を活用し、この生成AIプラットフォームは複雑な制作作業を効率的に自動化し、チュートリアルビデオの作成を大幅に簡素化します。

HeyGenはビデオドキュメントのためにどのような高度な生成AI機能を提供しますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、さまざまな言語でのAI音声生成や、動的なテンプレートとアニメーションを使用してビデオドキュメントを強化する機能を提供します。また、AI生成のタイトルと説明を通じて発見性を最適化するのにも役立ちます。

HeyGenのオンラインビデオエディターは画面録画を効果的に統合できますか？

はい、HeyGenのオンラインビデオエディターは画面録画コンテンツをシームレスに統合するように設計されており、ステップバイステップの説明や字幕を簡単に追加できます。この機能により、包括的なガイドやトレーニング資料の作成に最適です。

作成以外に、HeyGenビデオはどのように共有および統合できますか？

HeyGenは、完成したチュートリアルビデオを既存のプラットフォーム、例えばウェブサイトや学習管理システムに直接共有または埋め込むことを容易にします。これにより、効率的な顧客トレーニングが可能になり、オンボーディングドキュメントの配布が簡素化されます。