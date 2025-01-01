ガイド付きトレーニングパスビデオメーカーが従業員トレーニングをパーソナライズ
スクリプトからのテキストビデオを使用して、学習効果とエンゲージメントを向上させるパーソナライズされたトレーニングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業内のベテラン社員のスキルアップを目的とした45秒のパーソナライズされたトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、指導的で、動的なオンスクリーンテキストと自信に満ちたプロフェッショナルな声を特徴とし、リアルなHeyGenの「AIアバター」がコアメッセージを伝えることで、多様な学習スタイルに対するエンゲージメントとパーソナライゼーションを向上させます。
忙しいプロフェッショナルを対象に、複雑なワークフローを説明する30秒のマイクロラーニングビデオを制作してください。ビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアル美学と明確なアニメーション、正確で説明的なナレーションを必要とします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細な指導内容を効果的なトレーニングプログラムのための魅力的なビジュアルモジュールに効率的に変換しましょう。
グローバルチーム向けに、90秒の内部コミュニケーションビデオを作成し、さまざまな地域や言語にわたるトレーニングをスケールアップするよう設計してください。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルで包括的であり、多様なストック映像と権威あるが親しみやすい「ナレーション生成」を利用して重要な更新を伝えます。このビデオは、明確で音声的に豊かなコンテンツを提供することで、世界中の視聴者に対するローカリゼーションの取り組みを効率的にサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオ制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なトレーニングコンテンツに変換する強力なクリエイティブエンジンを提供しています。テキストビデオ機能を使用して、リアルなAIアバターと高品質なAI生成ナレーションを備えたビデオを迅速に生成できます。豊富なテンプレートライブラリにより、ビデオ制作プロセスがさらに簡素化され、魅力的なビジュアルを手軽に作成できます。
HeyGenはAIアバターを使用してパーソナライズされたトレーニングビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターを活用してパーソナライズされたトレーニングビデオを制作することに優れています。異なるオーディエンスセグメントに合わせてコンテンツを簡単にカスタマイズでき、ローカリゼーションを伴う多言語コンテンツも生成可能です。これにより、AIビデオを通じて各個人にとって非常に関連性が高く、影響力のある学習体験を提供します。
HeyGenは組織にとって効率的なトレーニングビデオメーカーとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、事前に構築されたテンプレートとAIビデオ生成を提供することで、制作時間を大幅に短縮し、効率的なトレーニングビデオメーカーとして機能します。これにより、組織は新入社員のオンボーディングやベテラン社員のスキルアップのためのトレーニングプログラムを迅速に拡大することができ、品質を損なうことなく実現します。簡素化されたワークフローにより、トレーニング資料の迅速な作成と展開が可能です。
HeyGenはマイクロラーニングとガイド付きトレーニングパスの開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、効果的なガイド付きトレーニングパスビデオメーカーとして機能し、簡潔なマイクロラーニングビデオの作成を促進します。AIアバター、テキストビデオ機能、画面録画などの要素を組み合わせて、モジュール式で魅力的なトレーニングプログラムを構築できます。これにより、柔軟で効率的な構造化学習の開発が可能になります。