ガイドツアービデオメーカー: 魅力的なビジュアル体験を作成
プロフェッショナルなガイドツアービデオを簡単に作成し、優れたボイスオーバー生成で強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェア開発者や技術教育者向けに、一般的なコードエラーのデバッグ方法をステップバイステップで紹介する1分間の指導ビデオを作成してください。ビデオには鮮明な画面録画のビジュアルと明確で簡潔なオンスクリーンテキストを含め、直接的で指導的なトーンを採用し、HeyGenの「字幕/キャプション」を活用して自動的にキャプションを生成し、強力なビデオエディターツールとしてのアクセシビリティを確保します。
技術レビュアーやIT専門家を対象にした新しい企業向けソフトウェアソリューションの2分間の詳細な製品レビュー動画を制作してください。ビジュアルスタイルは、ソフトウェアインターフェースの高解像度で詳細なスクリーンキャプチャと、主要な洞察を提示するプロフェッショナルなAIアバターを組み合わせ、正確で専門的なナレーションでサポートします。HeyGenの「AIアバター」をAI駆動ツールの例として利用し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するストック映像を取り入れてビジュアルコンテキストを強化します。
B2Bテクノロジーソリューションのマーケティングチーム向けに、クラウドベースのサービスの効率性を強調し、その主要機能を簡潔なガイドツアービデオメーカーとしてデモンストレーションする45秒のマーケティングショートをデザインしてください。ビジュアルはダイナミックでテンポが速く、迅速なインターフェース操作を示し、エネルギッシュでありながら明確なプロフェッショナルなナレーションと組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を強調し、マルチプラットフォームでの配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術コンテンツのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストスクリプトをAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバーと統合し、ストックビデオも組み込むことで、ビデオ編集を非常に簡単にします。
HeyGenはビデオをカスタマイズするためにどのような編集ツールを提供していますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを提供し、さまざまなテンプレートやAI駆動ツールを使用して、ユーザーがビデオのあらゆる側面を簡単にカスタマイズできるようにします。
HeyGenはビデオに自動的にキャプションとプロフェッショナルなボイスオーバーを生成できますか？
はい、HeyGenは正確な字幕とプロフェッショナルなボイスオーバーを生成する強力なAI駆動ツールを備えており、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenで作成したビデオのエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションをサポートしており、YouTubeやその他のソーシャルメディアチャンネル向けにビデオを最適化します。