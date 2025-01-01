ガイド付きサポートビデオメーカー：簡単に魅力的なガイドを作成
AIアバターを使用して、明確なビデオドキュメントとユーザーガイドを簡単に作成し、カスタマーサポートとオンボーディングの効率を向上させましょう。
既存の製品ユーザーを対象にした90秒のチュートリアルビデオを開発し、一般的なカスタマーサポートの質問に対するステップバイステップの解決策を、鮮明な画面録画と落ち着いた声のナレーションで紹介し、視覚と音声のスタイルが簡単にフォローできるようにします。
内部チームメンバー向けに、データ駆動型のインフォグラフィックと動的なシーンを用いて複雑なワークフローを提示する、包括的な2分間のビデオドキュメントを作成し、自動字幕/キャプションと活気あるバックグラウンドミュージックで、情報豊かでありながら魅力的な視聴体験を提供します。
マーケティングチーム向けに、短いスクリプトを現代的でテンポの速いプロモーション作品に変換する、45秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、視覚的に魅力的なストックメディアとエネルギッシュな声のナレーションを組み込み、コンテンツを迅速に更新します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、スクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換することを可能にします。テキスト-ビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなビデオドキュメントやチュートリアルを迅速に作成できます。
HeyGenは私のビデオのためにカスタムAIアバターと声のナレーションを作成できますか？
はい、HeyGenはAIアバターを使用してコンテンツを提示し、高品質のAI生成の声のナレーションを組み合わせることができます。これにより、ユーザーガイドやオンボーディング資料のビデオ編集プロセスが大幅に簡素化されます。
HeyGenはどのようなテンプレートとブランディングオプションを提供していますか？
HeyGenは、プロジェクトを開始するための豊富なビデオテンプレートと包括的なメディアライブラリを提供しています。また、ロゴやブランドカラーを組み込んで、一貫したビデオドキュメントを作成するための完全なブランディングコントロールがあります。
HeyGenは効果的なガイド付きサポートビデオの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは優れたガイド付きサポートビデオメーカーであり、AIを活用したツールを提供して、チュートリアルビデオやカスタマーサポートコンテンツを迅速に作成できます。その機能により、あらゆる製品やサービスのための明確で簡潔なビデオドキュメントの作成が簡素化されます。