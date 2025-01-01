ガイド付きパスウェイビデオメーカー: インタラクティブな学習を作成
リアルなAIアバターを使用して、従業員のオンボーディングのためのダイナミックでインタラクティブなトレーニングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITサポートスタッフを対象にした90秒の詳細な説明ビデオを作成し、新しいソフトウェア機能を技術的なワークフローに焦点を当ててデモンストレーションします。クリーンで指導的なビジュアルスタイルを使用し、重要なステップを強調するオンスクリーンテキストオーバーレイを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を効率的に使用します。アクセシビリティと複雑な用語の強化のために、クリアな字幕/キャプションが自動的に含まれるようにしてください。
既存の顧客向けに、最近追加されたソフトウェア機能を紹介する45秒の製品チュートリアルをデザインし、効果的なAIビデオエージェントとして機能します。ビデオはダイナミックでアップビートなビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーなAIアバターがテンプレートとシーンの背景でデモンストレーションをリードします。目的は、ユーザーの熟練度を向上させるために、迅速で消化しやすい情報を効果的に提供することです。
LMS内でガイド付きパスウェイを作成する教育者向けに、ビデオコンテンツを効果的に統合し追跡する方法を詳述した2分間の包括的な情報ビデオを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するBロールを使用し、最終エクスポートがさまざまな学習管理システムでのシームレスな互換性を確保するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、ガイド付きパスウェイビデオメーカーの可能性を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインタラクティブなトレーニングビデオと個別の学習パスの作成を支援しますか？
HeyGenは、ユーザーが「ガイド付きパスウェイビデオメーカー」体験を構築するのを支援し、「分岐シナリオ」や「知識チェック」などの要素を組み込むことができます。これにより、受講者が個々の進捗に応じて適応するコンテンツに関与し、「教育ビデオ」内で真に「個別の学習パス」を促進します。
HeyGenはプロフェッショナルなコンテンツを作成するためにどのような高度なAIビデオ生成機能を提供していますか？
HeyGenは、高度な「AIアバター」と「テキストからビデオへの変換機能」を活用して、スクリプトを魅力的なビデオナラティブに変換します。これには、明瞭な音声のための高度な「ナレーション生成」と自動「字幕/キャプション」が含まれ、高品質な「トレーニングビデオ」の作成を効率化します。
HeyGenは学習管理システム（LMS）とのトラッキングと配信に対応していますか？
もちろんです。HeyGenは「LMSトラッキング」とコンテンツ配信のシームレスな統合をサポートしています。さまざまなプラットフォームに対応したビデオをエクスポートでき、「SCORMエクスポート」を含めて、既存のインフラ内で「トレーニングコンテンツ」を簡単に管理および監視できます。
HeyGenは会社のトレーニング資料のブランディングとカスタマイズを支援できますか？
はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、「従業員のオンボーディング」とトレーニングビデオが会社のアイデンティティに合致するようにします。カスタム「テンプレートとシーン」、ロゴ、カラースキームを使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じて、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を「ドラッグアンドドロップエディター」で実現します。