ガイド付き学習ジェネレーター: インタラクティブなオンラインコースを作成
AIアバターを使用して、魅力的でインタラクティブなレッスンを生成します。
企業トレーナーと人事チーム向けの2分間の指導ビデオを作成し、モダンでクリーンな美学と自信に満ちた魅力的なナレーションを採用します。このビデオでは、ガイド付き学習ジェネレーターの高度な統合機能、特にSCORMパッケージをシームレスに管理する方法と、内蔵の分析機能が学習者の進捗に関する深い洞察を提供する方法を紹介し、HeyGenのAIアバターを使用して複雑な情報を明確かつプロフェッショナルに提示します。
学生のエンゲージメントを高めたい教育者向けの60秒の説明ビデオを開発し、明るく親しみやすいビジュアルと温かく励ましのあるナレーションを特徴としています。このビデオでは、パーソナライズされた学習環境におけるAIフィードバックの力を示し、プラットフォームが多様な学習者をサポートする方法を示しながら、HeyGenのすべてのビデオコンテンツに自動字幕/キャプションを提供するアクセシビリティを強調します。
開発者または教育技術者向けの45秒の技術概要を作成し、情報豊富で構造化されたビジュアルと正確な説明ナレーションを使用します。このビデオでは、ガイド付き学習ジェネレーターの基礎的なメカニズムに深く掘り下げ、ガイド付きプロンプトを通じたコンテンツの効率的な生成とテキスト読み上げ技術のシームレスな統合に焦点を当て、HeyGenの多言語で多様なオーディオ体験を作成するための強力なナレーション生成機能を特に強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターとテキスト読み上げを使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキスト読み上げ技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。これにより、カメラや俳優を必要とせずに効率的なテキストからビデオへの制作が可能になり、あらゆる学習プラットフォームのコンテンツ作成を合理化します。
HeyGenはブランディングとメディア統合のためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをビデオに直接統合してホワイトラベル体験を実現します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、豊富なメディアライブラリや自身のアップロードからビデオ、オーディオ、画像を追加してコンテンツを簡単に充実させることができます。
HeyGenのビデオは既存の学習プラットフォームやシステムと簡単に統合できますか？
はい、HeyGenはシームレスな統合をサポートしており、高品質のビデオコンテンツを簡単に共有またはエクスポートして効率的なLMS配信を可能にします。これにより、さまざまな学習プラットフォームや教育技術システムとの互換性が確保され、SCORMパッケージの包括的なサポートも含まれます。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとエクスポートの柔軟性を向上させる機能を提供していますか？
HeyGenは自動的に字幕/キャプションを生成することでビデオのアクセシビリティを大幅に向上させ、コンテンツがより広いオーディエンスに届くようにします。さらに、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを提供し、異なるプラットフォームや多様な教育ニーズに適応します。