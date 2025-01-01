即時プロフェッショナルな結果を保証するビデオメーカー
高度なAIアバターを使用して、高性能なビデオ広告や魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家や教育者向けに、HeyGenをビデオエディターとして簡単に使用できることを示す60秒の動的な指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的で、シームレスなトランジションとリアルなAIアバターをフィーチャーした多様なシーンを含めます。エネルギッシュでアップビートな背景音楽と明瞭なAIのナレーションが視聴者を導き、AIアバターの統合とテンプレート＆シーンの利用の簡単さを強調します。
コンテンツクリエイターや企業コミュニケーター向けに、HeyGenのスクリプト作成能力の力を詳述する2分間の技術ガイドを想像してください。ビジュアルアプローチは説明的かつ指導的で、スクリプト入力のインターフェースの画面録画から始まり、洗練された最終ビデオの例に移行します。音声は情報豊かで理解しやすいナレーションを特徴とし、スクリプトからのテキストからビデオへの自動字幕/キャプション生成に焦点を当てます。
小規模ビジネスオーナーや人事部門に、HeyGenを主要なビデオメーカーとして使用して、洗練された90秒の企業発表またはオンボーディングビデオを制作するよう挑戦してください。ビジュアルスタイルは歓迎的でブランドに一貫性があり、ロゴや色などのカスタムブランディング要素をシームレスに組み込み、メディアライブラリ/ストックサポートでサポートします。フレンドリーでプロフェッショナルなAIの声と控えめな背景音楽がメッセージを伝え、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの簡単さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成プロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、スクリプトから直接高品質のビデオを作成し、AIアバターとAIボイスオーバージェネレーター技術を利用して、効率的に公開準備が整ったアセットを生成します。
HeyGenはビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色をビデオテンプレートに統合することで、すべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを確保します。
HeyGenはビデオ編集のためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、正確なコントロールのためのタイムラインエディターを含む包括的なビデオエディターを提供し、自動キャプションと字幕生成を行い、最終ビデオが洗練されアクセス可能であることを保証します。
HeyGenはさまざまなビデオタイプの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なコンテンツを制作するために設計された多用途なビデオメーカーであり、高性能なビデオ広告やソーシャルメディアビデオから魅力的なカスタマーサクセスストーリーまで、すべてそのクリエイティブエンジンによって支えられています。