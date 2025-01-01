小規模ビジネスオーナーやスタートアップ創業者向けに、60秒のチュートリアル動画を想像してください。迅速な成長ハッキング戦略を紹介するもので、ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであるべきです。画面録画とクリーンなインフォグラフィックを活用し、自信に満ちた明瞭なナレーションが伴います。この動画では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して、「成長ハッキングチュートリアルビデオメーカー」スクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換する方法を示し、忙しい起業家にとっての効率性を強調します。

