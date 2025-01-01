AIで地上クルートレーニングビデオを向上

HeyGenの強力なAIアバターを使用して、一貫したプロフェッショナルな地上クルーの安全トレーニングと複雑な操作ガイドを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
空港運営管理を対象とした60秒の企業ビデオを開発し、効果的な地上クルートレーニングが運営効率に与える影響を紹介します。HeyGenのAIアバターを活用して、現代的でクリーンなビジュアルスタイルで主要な指標とベストプラクティスを提示し、魅力的でアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、この短編ビデオをトレーニングへの継続的な投資の説得力ある論拠にします。
サンプルプロンプト2
経験豊富な地上クルー向けに、プレフライト点検チェックリストをリフレッシュするための30秒の簡潔なビデオを制作してください。このリアルなビデオは、クイックカットと画面上のテキストを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを使用して重要な安全チェックを強調し、最大限の情報保持のために簡潔で直接的なナレーションで提供されます。
サンプルプロンプト3
潜在的な採用者をターゲットにした15秒のソーシャルメディアコンテンツを生成し、地上インストラクターの役割のダイナミックな環境と重要性を示します。ダイナミックな舞台裏のビジュアルスタイルとモチベーショナルな音楽を通じて、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して生成された熱意ある声と組み合わせて、このビデオは地上クルーのキャリアに新しい才能を引き付けます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

地上クルートレーニングビデオの作成方法

HeyGenのAIを活用したプラットフォームで、包括的な地上クルートレーニングビデオを効率的に開発し、すべての指導コンテンツにおいて明確さと一貫性を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングモジュールの内容をアウトライン化することから始めます。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオ機能を利用して、書かれた指示を魅力的なビジュアルレッスンに変換し、重要な「トレーニングビデオ」の概念に焦点を当てます。
2
Step 2
AIアバターを選択
「地上クルー」のインストラクターや研修生を表現するために、多様なAIアバターから選択します。これらのアバターは、ビデオを個別化し、モジュール全体で一貫した画面上の存在感を維持するのに役立ちます。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを追加
内蔵メディアライブラリからサポートメディアを使用して「ビデオ」を強化します。関連するストック映像、画像、または自分でアップロードしたアセットを組み込んで、複雑な手順を明確にし、学習者を引き付けます。
4
Step 4
エクスポートと配布
「企業ビデオ」トレーニングが完了したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートします。これにより、地上クルーがどこでも高品質な指導コンテンツにアクセスし、学ぶことができます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

短編安全ブリーフを制作

地上クルー向けの簡潔で魅力的な短編トレーニングビデオや安全リマインダーを迅速に生成し、迅速な知識強化に最適です。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして地上クルートレーニングビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオを使用して、高品質な地上クルートレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。これにより、重要な安全トレーニングコンテンツの制作時間とリソースが大幅に削減され、地上クルーが一貫した最新の情報を効率的に受け取ることができます。

HeyGenは企業トレーニングビデオのブランド一貫性を維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントを企業ビデオコンテンツに直接統合することができます。これにより、フライトアテンダントトレーニングやパイロットトレーニングを含むすべてのトレーニングビデオが、会社のアイデンティティと完全に一致します。

HeyGenはトレーニングビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは自動的に字幕を生成し、多様なボイスオーバーオプションを提供することで、トレーニングビデオをより広い視聴者にアクセスしやすくします。魅力的なAIアバターを活用することで、地上インストラクターガイドやキャビンクルートレーニングの重要な情報に注意を引きつけ、より良い学習成果を促進します。

HeyGenはさまざまな種類の企業および安全トレーニングビデオの作成に適していますか？

はい、HeyGenは多用途に設計されており、詳細な安全トレーニングモジュールからソーシャルメディア向けの短編ビデオアップデートまで、さまざまな企業ビデオタイプの作成をサポートします。直感的なテンプレートと豊富なメディアライブラリにより、あらゆるトレーニングビデオのニーズに対してプロフェッショナルなビデオ制作が可能です。