食料品店ビデオメーカー：簡単に魅力的な広告を作成

AIアバターを活用して、注目を集め、エンゲージメントを高めるダイナミックな食料品店広告を作成します。

予算を意識したソーシャルメディア利用者向けに、魅力的なオファーをダイナミックな商品ビジュアルで強調した、30秒の「週替わりセール広告」を作成してください。ビデオは、テンポの速いカラフルな美学で、アップビートなポップミュージックとHeyGenで作成された明確で親しみやすい「ボイスオーバー生成」によって、節約を発表します。この「プロモーションビデオ」は、注目を集め、店舗訪問を促すことを目的としています。

サンプルプロンプト1
健康志向の個人や家族をターゲットにした、45秒の「食料品店ビデオ」を視覚化し、新鮮な農産物の農場から食卓までの旅を紹介します。暖かい照明と微妙なアンビエント音楽を用いたクリーンで自然なビジュアルスタイルを採用してください。この制作は、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を効果的に活用し、起源や調理アイデアを示し、すべてのシーンにカスタム映像を必要とせずに物語を強化します。
サンプルプロンプト2
忠実な顧客や地域コミュニティメンバー向けに、あなたの近所の「食料品店」での「1日」を特集した、心温まる60秒の「ソーシャルメディアコンテンツ」をデザインしてください。ビジュアルアプローチは暖かく招待的で、真の交流や舞台裏の瞬間を捉え、穏やかなアコースティック音楽を背景に設定します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ化」機能を活用して、スタッフや店舗の価値に関する書かれた物語を簡単に魅力的な画面上の物語に変えます。
サンプルプロンプト3
忙しい都会のプロフェッショナルをターゲットにした、究極の利便性を求める30秒の「オンライン食料品配達広告」を開発することを検討してください。ビデオは、洗練されたグラフィックと脈打つ電子サウンドトラックで、モダンで効率的なビジュアルアイデンティティを投影し、シームレスな注文と配達を示します。HeyGenの「AIアバター」を利用して、主要な利点を直接かつプロフェッショナルに提示し、すべてのプラットフォームで一貫したブランドスポークスパーソンを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

食料品店ビデオメーカーの使い方

食料品店のための魅力的なプロモーションビデオを迅速かつ簡単に作成し、エンゲージメントを高め、最高の商品とお得情報を紹介します。

1
Step 1
テンプレートを選択
「ビデオテンプレート」の多様な範囲から選択し、プロフェッショナルで魅力的な外観を確保しながら、食料品店のプロモーションを迅速に開始します。
2
Step 2
メディアを追加
ビデオに鮮やかな商品ビジュアルとテキストを追加します。「豊富なメディアライブラリ」にアクセスして、関連するストック映像や画像を見つけましょう。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
プロフェッショナルなナレーションでメッセージを強化します。「ボイスオーバー生成機能」を活用して、特別なオファーのための明確で魅力的なアナウンスを作成します。
4
Step 4
作成物をエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに適合するようにビデオを仕上げ、ダウンロードしてすぐに共有できる「高品質ビデオ」を完成させます。

使用例

店舗の特徴と商品を紹介

新鮮な農産物、ユニークなオファリング、または顧客体験を強調する魅力的なビデオを作成し、信頼を築き、新しい顧客の訪問を促します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスのための魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に制作する力を提供します。AIを活用したオンラインビデオメーカーにより、カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、豊富なメディアライブラリの資産を組み合わせて、魅力的なビジュアルエンハンスメントを作成できます。

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはあなたの創造性を刺激するために設計された多様なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを簡単にカスタマイズし、ブランドコントロールを追加し、ストック映像を追加し、ボイスオーバーを生成して、あなたのクリエイティブビジョンに完全に一致させることができます。

HeyGenはビデオ生成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、効率的なエンドツーエンドのビデオ生成のための強力なAI機能を提供しています。これには、高度なAIアバター、スクリプトからの直接テキストビデオ変換、自然なボイスオーバー生成が含まれ、高品質なビデオコンテンツが効率的に制作されることを保証します。

HeyGenはInstagramリールや食料品店広告のような魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなInstagramリールや効果的な食料品店ビデオを含む多様なソーシャルメディアコンテンツを作成するための理想的なオンラインビデオメーカーです。アスペクト比のリサイズと使いやすいインターフェースを備えており、どのプラットフォームにも迅速にコンテンツを適応させることができます。