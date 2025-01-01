スーパーマーケット学習ビデオメーカー：スタッフトレーニングを強化

AIアバターを使用した魅力的で個別化されたトレーニングビデオで従業員の学習を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の顧客対応のスーパーマーケット従業員向けに、オンライン注文の受け取り方法の新しいプロセスを詳述した45秒の説明ビデオを制作してください。ビデオはクリーンで情報豊富なビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用してください。スクリプトを慎重に作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用してビデオを生成してください。
サンプルプロンプト2
スーパーマーケットのフロアスタッフ向けに、特定の製品セクションを迅速かつ効率的に補充する方法を示す30秒のトレーニングビデオを作成してください。このビデオはダイナミックで実用的であり、簡潔な指示と画面上のデモンストレーションを含める必要があります。HeyGenを使用して明確な字幕を組み込み、すべてのスタッフがアクセスできるようにしてください。
サンプルプロンプト3
店舗マネージャーとチームリーダー向けに、更新された週次在庫管理システムを紹介する90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルと音声スタイルはモダンで権威あるものであり、プロフェッショナルなボイスオーバーが視聴者をガイドします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、構造化され視覚的に魅力的なプレゼンテーションを構築してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スーパーマーケット学習ビデオメーカーの仕組み

最先端のAIビデオ技術を使用して、スーパーマーケットスタッフ向けの効果的なeラーニングとトレーニングビデオを迅速かつ簡単に作成し、従業員の学習を強化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
HeyGenに学習コンテンツを直接入力または貼り付け、スクリプトからのテキストビデオを活用して、スーパーマーケット従業員向けの魅力的なシーンに瞬時に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、ブランドを代表し、スーパーマーケットトレーニングモジュールを明確かつプロフェッショナルに提供し、一貫した指導を確保します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ブランディングコントロールを使用して、会社のロゴ、色、フォントを組み込み、顧客対応のスーパーマーケット従業員向けのすべての学習資料で一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
学習ビデオを最終化し、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポート形式でエクスポートし、オンライントレーニングソリューションや内部プラットフォームでの展開に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なスーパーマーケット情報を簡素化

複雑なスーパーマーケット製品の詳細、運用手順、または食品安全ガイドラインを簡素化するための明確な説明ビデオを制作し、従業員の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなスーパーマーケット学習ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、スーパーマーケット業界向けにカスタマイズされた魅力的なeラーニングビデオやトレーニングビデオを作成するための革新的なプラットフォームを提供します。私たちのクリエイティブエンジンは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、高品質なコンテンツを生成し、スーパーマーケット学習ビデオメーカーをアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenは効率的な従業員学習ビデオ作成のためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用して、従業員学習コンテンツの迅速な制作を可能にするオンライントレーニングソリューションを効率化します。ボイスオーバー生成、字幕/キャプション、ブランディングコントロールなどの機能により、トレーニングビデオがプロフェッショナルで一貫性のあるものになります。

HeyGenは顧客対応のスーパーマーケット従業員向けにトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、顧客対応のスーパーマーケット従業員向けに多様なAIアバターを使用して、簡単にカスタマイズされた説明ビデオを作成することができます。私たちのプラットフォームは、アスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、どのディスプレイにも完璧にフォーマットされたコンテンツを提供します。

HeyGenのトレーニング用ビデオ生成のアプローチはどのようなものですか？

HeyGenは、スクリプトをシームレスに洗練されたトレーニングビデオに変換する完全なエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。プロンプトネイティブビデオクリエーション、豊富なメディアライブラリ/ストック、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、強力なテキストからビデオへの機能を活用して、コンテンツ制作を加速します。