食料品インサイトビデオメーカー：小売分析を強化
生データをAIアバターで魅力的なビデオに変換し、顧客インサイトと買い物客の行動を視覚化して店舗パフォーマンスを最適化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小売業務チームや商品ディレクターを対象にした45秒のインパクトのあるビデオを作成し、店舗レイアウトの最適化がどのようにして買い物客の行動を劇的に改善できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでデータ駆動型、ややエネルギッシュなトーンで、HeyGenのAIアバターを使用して分析を自信を持って提示し、顧客の流れとエンゲージメントのポジティブな変化を示します。
小売業者と協力するブランドマネージャーや広告代理店向けに、革新的な店内プロモーションによって達成された測定可能な売上向上を強調する60秒のダイナミックなビデオを制作します。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成によるプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊かなビジュアルで補完された説得力のあるダイナミックなビジュアルスタイルが必要です。
損失防止スペシャリストや店舗セキュリティ担当者向けに、運用インテリジェンスを強化するための新しい戦略を説明する30秒のフォーカスビデオを開発します。このビデオは、真剣で効率的なビジュアルスタイルを採用し、サポート的なバックグラウンドミュージックを使用して、HeyGenの字幕/キャプションで明確さとアクセス性を確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して柔軟な配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして小売分析と顧客インサイトを強化できますか？
HeyGenは、複雑な小売分析と買い物客の行動データを魅力的なビデオプレゼンテーションに変換する力を企業に提供します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、重要な顧客インサイトを迅速に伝え、戦略を最適化するための洞察に満ちたビデオを作成できます。
HeyGenは店内プロモーションの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenを使用すると、店内小売メディアプラットフォームやプロモーション用のプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを活用して、パフォーマンスを大幅に測定し、売上を向上させるパーソナライズされたマーケティングメッセージを作成できます。
HeyGenは店舗内の運用インテリジェンスの向上に役立ちますか？
はい、HeyGenは、フットフォールカウントや店舗レイアウト分析などのさまざまなデータポイントから運用インテリジェンスを視覚化するのに役立ちます。ボイスオーバーとキャプションを備えた明確なビデオ説明を作成し、再入荷の最適化、損失防止の強化、全体的な効率の向上を図ることができます。
HeyGenを使用してAIビデオ分析と買い物客の行動に関するビデオを簡単に作成できますか？
HeyGenは、AIビデオ分析と買い物客の行動理解のためのビデオ作成を簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはリアルなAIアバターを使用してビデオを生成し、カメラや大規模な編集スキルを必要とせずに複雑な顧客インサイトを効果的に伝えることができます。