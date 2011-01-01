Croma ビデオメーカー：簡単に素晴らしいビデオを作成
AIグリーンスクリーンエディターを使用してビデオの背景を簡単に削除し、その後HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用してコンテンツを向上させましょう。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍するだけ。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenはグリーンスクリーンを使ったビデオ制作を簡単にします。グリーンスクリーンAIとクロマキーは背景を即座に除去し、魅力的なコンテンツのためのダイナミックなバーチャル背景を可能にします。
高性能な広告の作成.
Create compelling advertisements using AI video, instantly changing backgrounds to grab audience attention and boost campaign performance.
魅力的なソーシャルメディアのビデオ.
Produce captivating social media videos and clips by easily swapping backgrounds, ensuring your content stands out and drives engagement.
よくある質問
HeyGenはグリーンスクリーンを使ったビデオ編集をどのように扱っていますか？
HeyGenは、ビデオの背景を賢く除去するために高度な人工知能を使用し、AIグリーンスクリーンとして効果的に機能します。この革新的なアプローチにより、物理的なグリーンスクリーンの設置なしにシームレスなクロマキー合成が可能になります。
自分のビデオクリップの背景を削除するためにアップロードできますか？
はい、HeyGenでは既存のビデオクリップを直接オンラインビデオエディターにアップロードすることができます。強力なAIを利用して、数クリックで背景を賢く除去し、高品質なエクスポートを実現します。
HeyGenの背景除去の品質はどの程度期待できますか？
HeyGenは高品質の背景除去を提供し、前景の被写体が鮮明でクリアに保たれることを保証します。その後、透明な背景でビデオをエクスポートするか、プロフェッショナルなコンテンツ作成に適したさまざまなバーチャル背景で置き換えることができます。
HeyGenはビデオの背景をカスタマイズされたビジュアルに置き換えることができますか？
間違いなく、HeyGenは多機能なグリーンスクリーンビデオエディターで、背景を画像、ビデオ、またはカスタムグリーンスクリーンエフェクトに置き換えることができます。この機能は、オンラインビデオエディター内でプロジェクトに幅広いクリエイティブコントロールを提供します。