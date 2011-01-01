Croma ビデオメーカー：簡単に素晴らしいビデオを作成

AIグリーンスクリーンエディターを使用してビデオの背景を簡単に削除し、その後HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用してコンテンツを向上させましょう。

90秒の魅力的なインストラクショナルビデオを作成してください。これは、コンテンツクリエーターや小規模ビジネスオーナーを目指す人々向けで、グリーンスクリーンビデオメーカーの使いやすさについて詳しく説明します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルである必要があり、Chroma Keyプロセスの明確でステップバイステップのデモンストレーションが、HeyGenのオフボイス生成機能を使用して生成された正確で情報に富んだボイスオーバーと共に行われるべきです。
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

グリーンスクリーンビデオクリエーターの仕組み

AIによる強力な背景除去とグリーンスクリーンを必要としないクリエイティブなシーン構成で、あなたの録画を簡単に変身させましょう。

あなたの素材をアップロードしてください
HeyGenエディターにビデオクリップをアップロードして開始してください。当社のプラットフォームは、`greenscreen video maker`のコンテンツをシームレスに統合するように設計されています。
背景削除を選択
私たちの高度な機能 `AI Green Screen` を使用して、ビデオの背景を即座に削除してください。この賢いプロセスはワンクリックで機能します。
新しいシーンを追加する
HeyGenの広範な`Media library/stock support`から選択するか、削除された背景を置き換えるために自分の画像/ビデオをアップロードしてください。努力なしで印象的な`virtual background`環境を作成します。
ビデオをエクスポートする
あなたの傑作を完成させ、`high quality export`で解像度を出力してください。プロフェッショナルな`green screen video editor`で作成した作品が共有する準備ができました。

HeyGenはグリーンスクリーンを使ったビデオ制作を簡単にします。グリーンスクリーンAIとクロマキーは背景を即座に除去し、魅力的なコンテンツのためのダイナミックなバーチャル背景を可能にします。

研修への参加を促進する

Enhance training and education videos with dynamic virtual backgrounds, making complex topics more engaging and improving learner retention.

HeyGenはグリーンスクリーンを使ったビデオ編集をどのように扱っていますか？

HeyGenは、ビデオの背景を賢く除去するために高度な人工知能を使用し、AIグリーンスクリーンとして効果的に機能します。この革新的なアプローチにより、物理的なグリーンスクリーンの設置なしにシームレスなクロマキー合成が可能になります。

自分のビデオクリップの背景を削除するためにアップロードできますか？

はい、HeyGenでは既存のビデオクリップを直接オンラインビデオエディターにアップロードすることができます。強力なAIを利用して、数クリックで背景を賢く除去し、高品質なエクスポートを実現します。

HeyGenの背景除去の品質はどの程度期待できますか？

HeyGenは高品質の背景除去を提供し、前景の被写体が鮮明でクリアに保たれることを保証します。その後、透明な背景でビデオをエクスポートするか、プロフェッショナルなコンテンツ作成に適したさまざまなバーチャル背景で置き換えることができます。

HeyGenはビデオの背景をカスタマイズされたビジュアルに置き換えることができますか？

間違いなく、HeyGenは多機能なグリーンスクリーンビデオエディターで、背景を画像、ビデオ、またはカスタムグリーンスクリーンエフェクトに置き換えることができます。この機能は、オンラインビデオエディター内でプロジェクトに幅広いクリエイティブコントロールを提供します。