グリーンイニシアチブ動画ジェネレーター：エコメッセージを強化

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオを使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、インパクトのあるサステナビリティ動画を瞬時に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般市民と環境保護活動家を対象にした45秒の気候変動意識向上動画を制作し、インパクトのあるモダンで感情的なビジュアルスタイルと力強いナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して多様な視点を生き生きと表現し、環境保護の緊急性についてのメッセージを強化します。
サンプルプロンプト2
エコ意識の高いソリューションを求める潜在顧客とパートナーを対象に、最新のグリーンイノベーションを紹介する30秒のダイナミックな短編動画を制作します。明るいビジュアルとオーディオスタイルをデザインし、具体的な成果を明確に示し、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速で魅力的なコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
学生や実践的なエコフレンドリーな方法を探している個人を対象に、持続可能な生活と実用的なエコフレンドリーな実践についての60秒の教育動画を制作します。明確で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、魅力的な説明を行い、すべての視聴者にアクセス可能にするためにHeyGenの字幕/キャプションを組み込みます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

グリーンイニシアチブ動画ジェネレーターの使い方

AIサステナビリティ動画メーカーでグリーンイニシアチブを魅力的な動画に変換します。意識を高め、行動を促すインパクトのあるコンテンツを簡単に作成できます。

1
Step 1
スタート地点を選択
グリーンイニシアチブ専用にデザインされた多様な「テンプレートとシーン」から選ぶか、スクリプトを貼り付けて開始します。この基盤により、魅力的なサステナビリティ動画を迅速に構築できます。
2
Step 2
声とビジュアルを追加
「ナレーション生成」を利用して、環境メッセージを明確に伝える力強いナラティブを作成します。メディアライブラリから豊富なビジュアルを使用して、ポイントを視覚的に強化します。
3
Step 3
ブランドとアクセシビリティを適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、組織のアイデンティティを維持し、視覚要素を統合します。「字幕/キャプション」を追加して、環境保護活動の効果を高め、理解を深めます。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに合わせて最終作品を仕上げます。インパクトのあるサステナビリティ動画を広く共有し、意味のある変化と意識を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな環境保護活動

気候変動に対する行動を促し、オーディエンスをよりグリーンなイニシアチブや保護活動に向けてインスパイアする魅力的な動画を制作します。

よくある質問

HeyGenは私の組織のために効果的なAIサステナビリティ動画メーカーとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、インパクトのあるサステナビリティ動画を簡単に作成する力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、環境メッセージを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、HeyGenを強力なグリーンイニシアチブ動画ジェネレーターにします。

HeyGenはサステナビリティ動画の作成を簡素化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、ナレーション生成、ブランディングコントロールなどの機能を提供し、サステナビリティイニシアチブをプロフェッショナルに提示します。これにより、気候変動意識向上動画の作成が効率的でブランドに一貫性を持たせることができます。

HeyGenは私の企業サステナビリティレポート動画と環境保護活動を強化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、字幕、メディアライブラリサポート、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズなどの機能を使用して、魅力的な企業サステナビリティレポート動画を制作することができます。これにより、環境保護活動が強化され、より広いオーディエンスに効果的に届きます。

HeyGenのAIツールは気候変動意識向上動画の制作をどのように効率化しますか？

HeyGenのAIツール、例えばAIアバターやスクリプトからのテキストビデオは、気候変動意識向上動画の制作を大幅に効率化します。これにより、グリーンビジネスや環境団体が教育的なサステナビリティコンテンツを迅速かつ効率的に作成でき、従来のビデオ制作の複雑さを回避できます。